Roma – Wakatobin sukelluspaikka #42

For the underwater photographer, Roma’s magnificent collection of coral and unique fish life at Wakatobi can present a tough choice in which way to go – macro or wide-angle.

Roma is one of the most popular and celebrated dive sites found within the private marine preserve maintained by the Wakatobi-sukelluskeskus. Lukuisat julkaisut, blogit ja asiakasarvostelut ovat nimenneet sen yhdeksi maailman tärkeimmistä sukelluskohteista. Tämä pitkänomainen merivuori, joka sijaitsee aivan Tomia-saaren luoteiskulman edustalla, kohoaa syvästä vedestä kahden metrin etäisyydelle pinnasta laskuveden aikaan. Paikka on saanut nimensä perunakorallin reunarenkaasta, joka ympäröi muodostelman harjaa kuviossa, joka muistuttaa Rooman Colosseumia.

Anemone-kalat letkuvuokkoineen kukoistavat yhdyskuntien perunakorallien joukossa, jotka hallitsevat Rooman pitkänomaisen merivuoren matalaa aluetta.

- huippua matala huippu on usein ympäröity pyörteilevien pilvien, pyramidiperhoskalojen, kersantti-majurien, snappereiden ja punahampaisten triggerfish-pilvien ympäröimänä, mikä ilahduttaa snorklaajia, jotka ovat tervetulleita seuraamaan sukeltajia vierailuille alueelle. Kirkkaan veden ja runsaan auringonvalon ansiosta snorklaajat voivat metsästää meressä eläviä eläimiä lukuisten romanien korallilajien joukossa. Tällä ylemmällä tasolla asuu lukuisia vuokkojen ja niissä asuvien pellekalojen pesäkkeitä, ja paikka on tunnettu merikraittien populaatiostaan, jotka voidaan usein havaita liukuvan merenpohjan ryppyjen ja rakojen läpi.

Keskisyvyydessä Romassa sukeltajaa tervehtii suuri snapperparvi.

Kun sukeltajat laskeutuvat huipulta, he voivat uppoutua suureen mustaevä- ja isosilmäbarrakudaparveen tai uida snapperin ja jack crevallen parveilevaan joukkoon.

Rooman merivuoristomaisema on tiheä sekoitus kovia koralleja ja sieniä, joista monien päällä on ahvenia.

20 metrin kohdalla alueen tuottelias koralliyhdyskunnat jakavat tilan suurten tynnyrisienien lehdon kanssa. Vilaus näiden ylimitoitettujen suodatinsyöttölaitteiden sisäsyvennyksiin voi paljastaa joukon pieniä äyriäisiä

Yleisesti kiekko- tai rullakorallina tunnetut suuret Turbinaria mesenterinan pesäkkeet voivat usein saada jättimäistä ruusua muistuttavan muodon. Romassa on kaksi tällaista muodostelmaa, joista suurin on noin 6 metriä (20 jalkaa) halkaisijaltaan.

Yksikään vierailu Romassa ei ole täydellinen ilman pysähdystä ruusuna tunnetun allekirjoitusmuodostelman katselemiseksi. Tämä pyöreä turbinariakorallien siirtokunta on halkaisijaltaan noin 6 metriä (20 jalkaa). Ylhäältä katsottuna muodostuman muotoillut lehtimaiset laskokset muodostavat vaikutelman jättimäisestä ruusukukasta. Tämän korallipesäkkeen koon perusteella sen arvioidaan olevan vähintään 300 vuotta vanha.

Kun tulee ihmeellisiä aarteita ja herkkuja, Roma kantaa niitä suuria ja pieniä, pienimmillekin, kuten tämän Pontohin kääpiömerihevoselle (Hippocampus pontohi).

Ruusun katselun jälkeen sukeltajat aloittavat yleensä hitaan nousun, joka mahdollistaa yli tunnin mittaiset monitasoprofiilit. Kun he nousevat merivuoren harjanteelle, he voivat valita kahden selvästi erilaisen maiseman välillä. Vasemmalla pinnaclesta tulee lähes pystysuora seinä, joka on peitetty tiheällä korallien ja sienten sekoituksella. Krinoidit asettuvat haarautuvien korallien ulkoreunoihin ojentaen pörröisiä, monisävyisiä lonkeroita vangitakseen virran tuomia ohikulkevia paloja. Tarkempi tarkastelu saattaa paljastaa krokotiilikala, joka on väijytetty paljastumareunassa.

Vedenalaisille valokuvaajille Roma voi esittää tiukan kutsun, mihin suuntaan edetä – makro- vai laajakulmakuvaukseen. Kun kuljet leveästi, voit jäädä paitsi mahtavista makrokohteista, kuten tämä purppuralehtinen skorpionikala.

Telineen vastakkaisella puolella on kevyempi kaltevuus, joka on peitetty Pavona-korallilla ja värikkäiden sienien möykkyillä, jotka kaikki ovat valkoisten hiekkatilojen välissä. Korallien salaattimaiset käsivarret tarjoavat suojaa erilaisille pienille riuttakaloille. Seepia ja mustekala löytyy tältä sivustolta ennustettavasti säännöllisesti. Tarkempi tarkastelu paljastaa monisävyisiä nudiboksia, jotka osallistuvat hitaasti, liukastelevaan marssiin, metsästyssirkkakatkarapuja ja keltaraitaisia ​​leukaluita, jotka kaivevat uria hiekkatiloihin.

