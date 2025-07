Haiden ja rauskujen CITES-luettelot saavat lisäpotkua

Uuden riippumattoman tutkimuksen mukaan uhanalaisten haiden ja rauskujen CITES-luettelointi näyttää parantavan kauppaa ja kalastuksenhoitoa "ennennäkemättömällä nopeudella ja mittakaavassa".

Floridan kansainvälisen yliopiston, Wildlife Conservation Societyn (WCS) ja kumppaneiden johtama tutkimus julkaistiin Meripolitiikka paljastaa rohkaisevaa edistystä CITES-yleissopimuksen (yleissopimus uhanalaisten villieläin- ja kasvilajien kansainvälistä kauppaa koskevasta kansainvälisestä kaupasta) mukaisten kansainvälisen kaupan suojatoimien täytäntöönpanossa – vaikka siinä korostetaan myös alueita, joilla on kiireellisesti parannettavaa uhanalaisimpien lajien suojelemiseksi.

Mustakärkihai (© Kimberly Jeffries)

Suojelun lisääntyneen vauhdin sanotaan tapahtuneen erityisesti biologisesti monimuotoisilla alueilla, kuten trooppisilla alueilla. CITES-yleissopimukseen liittyneistä maista 48 %:n havaittiin toteuttaneen sääntelyuudistuksia luetteloiden täytäntöönpanemiseksi. Nämä vaihtelivat kaikkien lajien metsästyksen ja kaupan täydellisestä kiellosta lajikohtaisiin kansallisiin suojeluihin ja tieteeseen perustuviin kiintiöihin.

Jatkuvia huolenaiheita olivat muun muassa mobularauskut, jotka listattiin CITES-sopimuksen liitteeseen II vuonna 2016 ja joilla edelleen käydään laajalti kauppaa kiduslevyjensä vuoksi. Monilta mobula-tuotteita vieviltä mailta puuttuu edelleen CITES-sopimuksen edellyttämät tieteelliseen tietoon perustuvat arvioinnit, mikä herättää huolta kestävyydestä.

Tutkimuksen mukaan valashaita suojellaan nyt vahvemmin, vaikka elävien kalojen pyydystämisen ja akvaarioihin myynnin seurannassa on edelleen aukkoja joissakin maissa. Ja valkokärkihait, vaikka ne ovatkin yksi suojelluimmista lajeista, säilyttävät edelleen asemansa. evät kauppaa käytiin laittomasti ja kestämättömällä tasolla.

Valashai Filippiineillä (© Steve De Neef / Tubbataha Reefs Expedition Shark 2015)

Jatkuvat haasteet

Tutkijat analysoivat kansallista täytäntöönpanoa 183 CITES-sopimuksen osapuolella. Indonesia, yksi suurimmista haituotteiden viejistä, oli investoinut voimakkaasti lajien tunnistusvälineisiin ja sääntelykehyksiin, ja myös Mosambik oli noussut edelläkävijäksi panemalla täytäntöön kansallista lainsäädäntöä, parantamalla valvontakapasiteettia ja ryhtymällä konkreettisiin toimiin laittoman kaupan vähentämiseksi.

Ennen CITES-listauksia uusien "valoisien paikkojen", kuten Bangladeshin, Kolumbian, Hongkongin erityishallintoalueen, Intian ja Perussa, sanottiin olleen vain vähän tai ei lainkaan haidenhoitoa, kun taas Gabonin sanottiin osoittaneen vahvaa poliittista tahtoa lainsäädännön uudistamiseksi.

Muilla CITES-sitoumuksia virallisiksi tehneillä mailla, kuten Mauritanialla, Meksikolla, Namibialla, Omanilla ja Trinidad ja Tobagolla, oli kuitenkin "jatkuvia haasteita" valvonnan ja jäljitettävyyden suhteen.

”Hyvä uutinen on, että tiedämme nyt, mitä seuraavia askeleita meidän on otettava”, kommentoi Luke Warwick, Wildlife Conservation Societyn haiden ja rauskujen suojelusta vastaava johtaja.

”Tämä tutkimus osoittaa, että CITES-sopimuksen hai- ja rauskuluettelot ovat luoneet aitoa vauhtia, ja oikean tuen avulla voimme varmistaa, että nämä kansainväliset säännöt johtavat kansallisella tasolla tarvittaviin toimenpiteisiin suojellaksemme asianmukaisesti joitakin valtamerten ikonisimpia ja uhanalaisimpia lajeja.”

Shark Conservation Fundin toimitusjohtaja Lee Crockett kuitenkin varoitti, että ”viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että 37 % kaikista hai- ja rauskulajeista on uhanalaisia, ja luku nousee yli 70 prosenttiin kansainvälisessä kaupassa yleisesti esiintyvien lajien kohdalla”.

”Kun pelagisten haiden populaatiot ovat vähentyneet yli 70 prosenttia viimeisen puolen vuosisadan aikana ja riuttahait ovat kuolleet sukupuuttoon joka viidennellä tutkitulla koralliriutalla, käännekohta on lähellä”, hän sanoi.

Valkokärkinen hai (© WCS)

Seuraaviin kriittisiin askeliin kuuluivat lajien tunnistustyökalujen laajentaminen satamissa, tullivirkailijoiden koulutuksen lisääminen, kaupan määriä ja lähteitä koskevan tiedonkeruun parantaminen sekä kalastus- ja luonnonsuojeluvirastojen rajat ylittävän yhteistyön edistäminen.

CoP 20 -ehdotukset

Samaan aikaan CITES on julkaissut ehdotuksia uhanalaisimpien hai- ja rauskulajien suojelemiseksi entisestään ja kuvaillut joitakin lajeja, kuten valashaita, valkokärkihaita, kiilakaloja ja mantarauskuja, "vapaasti pudonneiksi kohti sukupuuttoa".

Ehdotukset heijastelevat sitä tosiasiaa, että kestävää kauppaa ei pidetä mahdollisena tällaisten lajien kohdalla, koska niiden ainutlaatuiset biologiset ominaisuudet edellyttävät samanlaista korkeatasoista suojelua kuin nyt tarjotaan valaille ja kilpikonnille.

Maat tapaavat CITES CoP20 Marraskuussa Samarkandissa Uzbekistanissa järjestettävään tapahtumaan pyydetään harkitsemaan valashaiden, valkokärkihaiden sekä mantojen ja paholaisenrauskujen lisäämistä CITES-sopimuksen liitteeseen I, joka tarjoaa sille vahvimman suojan kieltämällä kaupallisen kaupan.

Äärimmäisen uhanalaisille kiilakaloille ja kitararauskuille esitetään myös väliaikaisia ​​kauppakieltoja nollakiintiöehdotusten muodossa. WCS:n mukaan niillä olisi sama vaikutus kuin liitteeseen I lisäämisellä.

Uudet luettelot auttaisivat paikkaamaan valvonnan aukkoja, lopettamaan laittoman kaupan ja antaisivat hallituksille ja yhteisöille mahdollisuuden suojella keskeisiä merilajeja liikakalastukselta ja vienniltä.

Jättiläiskitarakala (Ocean Image Bank © Jake Wilton)

Kaksi lisäehdotusta pyrkii tarjoamaan CITES-sopimuksen liitteen II tason suojelun hai- ja rauskulajeille, joilla nykyään käydään kauppaa vähemmän niiden vuoksi. evät kuin öljyn ja lihan takia.

"Viimeisen vuosikymmenen aikana CITES-toiminta on keskittynyt haihin-"evä ”…kauppaa, ja koska 90 % tästä kaupasta on nyt säänneltyä, huomion on siirryttävä muihin haiden liikakalastuksen ajureihin”, WCS vaatii, ja se on ylistänyt Panaman, Ecuadorin, Brasilian, Senegalin, Beninin, EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan johtajuutta uusien ehdotusten laatimisessa.

Näissä ehdotuksissa vaaditaan hitaasti kasvavien syvänmeren gulperhaiden suojelun lisäämistä sen varmistamiseksi, että niiden arvokkaan kalanmaksaöljyn kauppa huippuluokan kosmetiikassa on laillista ja kestävää; sekä sileäkoirahaiten suojelua, joita kalastetaan liikaa ja joilla käydään kauppaa kansainvälisesti niiden lihan vuoksi.

Yhteensä yli 70 hai- ja rauskulajia on ehdotettu CITES-luettelointiin sopimuspuolten 20. kokouksessa, ja yli 50 hallitusta on lisännyt nimensä seitsemään luettelointiehdotukseen.

