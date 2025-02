U-352 – Pohjois-Carolinan toisen maailmansodan haaksirikko

Pohjois-Carolinan rannikon vesillä on joukko haaksirikkoja, jotka ovat muistutuksia taisteluista, jotka käytiin rannikollamme viimeisen maailmansodan aikana.

Yksi kuuluisimmista on U-352, saksalainen U-vene, joka on edelleen suurelta osin ehjä 110 metrin syvyydessä.

Kuten useimmat Atlantin hylkysukeltajat tietävät, monet Pohjois-Carolinan Outer Bankin hylkypaikat olivat seurausta "Atlantin taistelu." Toisen maailmansodan alkuvaiheessa Saksan ryöstelevät U-veneet toivat valtamerituhokampanjansa aivan ovellemme, ja ne osoittautuivat yhdeksi pelottavimmista ja tehokkaimmista aseista merisodankäynnin historiassa.

Amiraali Karl Donitzin, Saksan U-bootwaffen (saksaksi venelaivasto) komennossa he aloittivat ensimmäisen iskusarjansa amerikkalaista laivastoa vastaan ​​vuoden 1941 viimeisinä päivinä. Paukenschlag-operaationa (rummunlyöntinä) tunnettu hyökkäävä joukko koostui viidestä joukosta. IX luokka, pitkän matkan veneitä.

Saksalainen U-352-u-vene as istuu tänään Pohjois-Carolinan rannikolla.

Saapuessaan Yhdysvaltain aluevesille 27. joulukuuta 1941 ja 6. helmikuuta 1942 rummunsoittajat upottivat 25 alusta. Saman vuoden loppuun mennessä U-veneiden operaatiot Yhdysvaltain mannerjalustalla olivat paisuneet pysäyttämättömältä näyttäväksi voimaksi, joka riehui Mainesta aina Meksikonlahdelle asti. Isäni, joka kasvoi lähellä Outer Banksia, näki heidän uhriensa tulen palavan ja sitten häivyttää yön mustaan ​​verhoon. Yhden vuoden aikana sukellusveneiden surmat nousivat lähes 100:aan, kun he kärsivät vain 21 omaa tappiota.

Vastauksena tähän piilotettuun uhkaan liittoutuneiden joukot järjestivät saattueita merivoimien saattajien kanssa. Kotimaan puolustusvoimat käyttivät pitkän kantaman lentopartioita ja risteilijöitä, jotka oli aseistettu syvyyspanoksilla, ja työskentelivät samalla ahkerasti kehittääkseen kehittyneempiä metsästystoimenpiteitä. Nämä toimenpiteet sisälsivät kaiken aktiivisten luotainjärjestelmien parantamisesta radiokolmioimiseen ja koodattujen siepattujen viestien murtamiseen.

Se oli arvoituskoodin rikkominen, joka teki lopulta U-veneiden palvelusta melkein itsemurhan. Vuoden 1942 loppuun mennessä tuhoutuneiden U-veneiden määrä oli 64. Seuraavan vuoden ensimmäisten kuukausien aikana upotettiin 94 venettä, mikä huipentui laivaston pimeimpään aikaan, Black Mayiin, jolloin 41 sukellusta kuoli ja 37 vaurioitui. yhdessä kuukaudessa. Yksi tämän hyökkäyksen uhreista oli U-352.

U-352 saksalaisen U-veneen peräosa Pohjois-Carolinan rannikolla

218 jalkaa pitkä U-352 oli VIIC-malli, joka sisälsi 88 mm:n kannen tykin, joka oli asennettu ohjaustornin eteen. Yllättäen tällä aluksella ei ollut yhtäkään tappoa hänen ansioksi. Vielä pahempaa on, että 9. toukokuuta 1942 toinen – ja pian viimeinen – laiva, jonka hän ampui, oli Yhdysvaltain rannikkovartioston Cutter Icarus. Väistäessään U-352:n torpedoja Icarus juoksi oman hyökkäyksensä ja laukaisi viisi syvyyspanosta, jotka vaurioittivat vakavasti U-venettä sisäpuolelta, tuhosivat torjuntatornin ja puhalsivat kannen aseen.

Kaksi muuta syvyyspanoshyökkäystä pakotti U-352:n pintaan, jossa sen komentaja KL Rathke määräsi miehistönsä laskeutumaan ja jättämään aluksen. Lopulta 17 hänen miehistönsä kuoli, ja loput vietiin Charlestoniin sotavankeina.

Vuosikymmen etsintää

Taistelussa, joka oli niin hyvin tallennettu, kukaan ei tiennyt U-352:n tarkkaa olinpaikkaa ennen kuin kapteeni George Purifoy (mies, joka aloitti Olympuksen sukelluskeskus Morehead Cityssä, NC) yhdessä Rod Grossin, Dale McCulloughin ja Claude Hallin kanssa (ryhmä, joka aloitti etsinnän toisen maailmansodan laivastoarkistojen laajan tutkimuksen perusteella) päättivät etsiä alas pudonnutta sukellusta. Heidän metsästyksensä kesti 10 vuotta, ennen kuin se löydettiin huhtikuussa 1975, täyden mailin ja neljänneksen päässä Ikaruksen kirjaamista alkuperäisistä koordinaateista.

Sukeltajat tutkimassa saksalaista U-352-u-venettä Pohjois-Carolinan rannikolla

Nykyään U-352 on yksi Pohjois-Carolinan tunnusomaisista hylkykohteista. Morehead Cityyn matkaaville sukeltajille se on lähellä luettelon kärkeä. Vaikka sukellustiedotus olisikin tuoreessa mielessäsi, U-352:n materialisoituminen pohjasta, istuminen 45 asteen kallistus oikealle, on hämmästyttävä näky. U-35 sijaitsee noin 352 mailin päässä rannikosta ja sijaitsee lähellä Golfvirtaa, joka usein palkitsee sukeltajat näkyvyydellä 100 jalkaa ylöspäin.

Kaksi sukeltajaa, toinen rebreatherilla ja toinen avoimella kiertoradalla sukeltamassa saksalaisella U-veneellä.

Laskeutumislinjaa kohti pohjaa seuraten ensivaikutelmani hylystä oli täydellinen yllätys sen suhteellisen ohuesta halkaisijasta. Asuintilat useimmissa tämän aikakauden keskikokoisissa hyökkäysluokan sota-aluksissa olivat kaukana ylellisyydestä. Elämä U-veneessä, jonka enimmäisleveys oli vain 20 jalkaa, vaikutti minusta käsittämättömän klaustrofobiseksi – vaikka kukaan ei ampunut tai pudottanut räjähteitä päällesi.

Vaikka se on edelleen suurelta osin ehjä, suurin osa pohjassa näkemästäsi on painerungon jäänteitä, koska suurin osa U-veneen ulkokuoresta on ruostunut pois.

U-352:n snorkkeli makasi hiekassa putottuaan saksalaisen sukellusveneen torjuntatornista, kun se upotettiin.

Kun työskentelin hylkyä muutamaa valittua kuvaa varten, minussa oleva ei-valokuvaaja vaelsi eri polkua. Vuosien varrella minulla on ollut mahdollisuus sukeltaa suuri määrä hylkyjä, useimmat myrskyjen uhrit, törmäykset riuttojen kanssa ja jopa muutama saksalaisten U-veneiden upottamista. Mutta se, että pystyin ensimmäistä kertaa lepäämään käteni yhden näistä ihmisen valmistamista petoeläimistä, oli voimakasta tavaraa.

Nousu alas U-352:lla

Sukeltajat riippuvat alalinjajärjestelmästä, joka sisältää myös kaksi sukellusveneen rinnalla kulkevaa linjaa sukeltajille, jotka ovat levittäytyneet turvapysähdyksen aikana sukelluksen lopussa.

Jopa kokeneiden Outer Banksin sukeltajien keskuudessa suurin haaste U-352:n sukeltamisessa – kuten useimpien yli 70 jalan syvyydessä olevien alueen hylkyjen kohdalla – on odottaa, että sukellusvene kytkeytyy hylkyyn ja laskee laskuköydet. Menettely edellyttää, että miehistön jäsen kantaa köyttä ja sitoo fyysisesti hylyyn. U-352:n tapauksessa tämä on 120 jalan uinti pohjaan, ennen kuin kukaan muu pääsee veteen.

Olosuhteista riippuen pora voi kestää 15-20 minuuttia. Tämän prosessin nopeuttamiseksi Olympus Diving Centerin sukeltajat on varustettu vedenalaisilla viestintävälineillä. Pohjalta sukeltaja voi neuvoa kapteenia, jos hänen on siirrettävä venettä tai maksettava lisää riviä, sekä antaa yksityiskohtaisen raportin olosuhteista ylhäältä alas.

Pohjois-Carolinan sukellusolosuhteet

Sää on sää. Yhtenä päivänä se voi olla upea, tyynellä merellä ja sinisellä vedellä, kun taas seuraavana päivänä se voi muuttua täysin likaiseksi joko voimakkaiden tuulien ja karkean meren kanssa tai pelkkää synkkää näkyvyyttä 10-30 jalan alueella.

Vaikuttavimman luonnonvoiman saa aikaan Golfvirta, joka harjaa rantojen itään suuntautuvaa ulkonemaa pohjoiseen virtaaessaan. Streamin seurauksena kesävesien lämpötilat voivat olla keskimäärin korkeilla 70-luvuilla, joskus nousta 80-luvulle, jolloin vedenalainen näkyvyys on 100 jalkaa ylöspäin. Monilla alueen hylkypaikoilla virtaa on usein tarpeeksi, jotta alalinjan käyttö on välttämätöntä.