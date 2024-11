Wakatobin sukellusvene Pelagian

Laadukas sukellus Pelagianilla paljastaa Indonesian vedenalaisen valtakunnan loputtomat rikkaudet

Joka ilta juuri ennen auringonlaskua Magic Pier -laiturin juurella olevat korallien päällystetyt kivikasat heräävät henkiin, kun mandariinikalat nousevat piilopaikoistaan ​​hämärärituaaliaan varten. Naaraat kokoontuvat pieniin 3–5 hengen ryhmiin ja odottavat urosten ilmestymistä. Kun kosija saapuu, hän aloittaa eräänlaisen monimutkaisen paritustanssin heilutellen rintaansa evät kuin kolibri, kun hän kiertää yhden tai kahden hieman pienemmän naaraan ympärillä.

Mandariinikala (Synchiropus splendidus) on lohikäärmeperheen jäsen.

Kun miesesiintyjä onnistuneesti houkuttelee halukkaan naisen huomion, pari aloittaa kierteisen tanssin noustessa 2–3 jalkaa korallin yläpuolelle. Tämä koreografia sisältää tarkan ajoituksen, sillä mandariinikalat ovat lähetyksiä kutevia; ja sekä munasolut että siittiöt vapautuvat samanaikaisesti vesipatsaan kuljetettavaksi virroissa.

Optimaalisen hedelmöittymisen saavuttamiseksi naaras pysyy lähellä uroksen lantiota evät kun ne kiertävät. Sitten kiipeämisen huippuhetkellä hän vapauttaa munansa. Kun tehtävänsä on suoritettu, he lepaavat takaisin pohjaan, jossa uros ottaa jälleen seurustelun ja siirtyy seuraavan vapaan kumppanin luo. Oletetaan, että joillakin miehillä on kaikki onnea.

Tämä iltainen esitys on vain yksi Pelagian-sukellusveneen risteilyn monista kohokohdista.

Vintage Luxury viiden tähden palvelulla

Pelagian Dive Yacht ankkurissa (ylhäällä), pääsalin sisätilat (vasemmalla), päälliköt työskentelevät keittiössä (alhaalla oikealla).

Pelagian ei ole tavallinen live-lautasi. Pelagian oli 115 jalkaa/36 metriä pitkä, 24 jalkaa/7.5 metriä pitkä ja pyöreä peräperä. Se aloitti elämänsä tyylikkäänä maailmanluokan moottorijahtina, joka rakennettiin Batservice Verft A/S:n telakalla Norjan Mandalissa vuonna 1965.

1980-luvun alussa uudet omistajat konfiguroivat jahdin pääkannen uudelleen sukellustoimintoja varten ja perustivat veneen Punaisellemerelle. Tuolloin Fantasea-nimellä tunnettu jahti vaihtoi paikkaa ja risteily Seychelleillä ja Intian valtamerellä muutaman vuoden ajan ennen kuin löysi uuden kodin Indonesiasta. Täydellisen kunnostuksen ja päivityksen jälkeen Fantasea syntyi uudelleen Pelagianiksi, ja siitä tuli pian täydellinen täydennys Wakatobin maalla suoritettaviin sukellustoimintoihin.

Kamerahuone Pelagian Dive Yachtissa

Vaikka Pelagianin linjat ovat vintagea, majoitus- ja sosiaalitilat ovat yhtä moderneja kuin mikä tahansa korkealuokkainen luksusjahti. Wakatobi ei säästellyt kustannuksia saattaakseen Pelagianin samoihin huolellisiin vaatimuksiin, joista lomakeskus on niin tunnettu. Huviveneessä on ylellinen sisustus, joka tarjoaa kaikki odotetut mukavuudet, kuten yksilöllisesti säädettävän ilmastoinnin ja modernin mediakeskuksen, jossa on tauluviihdettä.

Pelagian Master Suite hytti (ylhäällä), superlux sabiini (vasemmalla) ja vakiohytti (alhaalla oikealla).

Poikkeuksellisen luksuselämyksen etsiville Pelagianin master-sviitti tarjoaa luksushotellin arvoista majoitusta ja on yksi suurimmista ja parhaiten varustetuista sukelluslivelaudalta. Tämä sviitti kattaa aluksen koko leveyden ja kattaa koko pääkannen etuosan tarjoten sekä yksityisyyttä että helpon pääsyn kaikkiin jahdin osiin.

Ominaisuuksia, jotka todella erottavat Pelagianin useimmista huippuluokan sukelluslivelaudoista, ovat palvelu ja eksklusiivisuus. Matkustajalista on rajoitettu kymmeneen vieraaseen viiteen tilavaan hyttiin. 12-henkisen miehistön ansiosta matkustajat saavat korkeimman tason henkilökohtaista huomiota, joka sopii paremmin yksityiseen huviveneeseen. Joka päivä laivan kulinaristitiimi luo Michelin-tähdellä palkitun ravintolan arvoisia aterioita yhdistämällä tuoreita paikallisia makuja menuun, jossa on myös kansainvälisiä suosikkeja.

"Wakatobi ja Pelagian asettavat edelleen standardin maailmanluokan luksussukelluksessa. Miehistö oli ilmiömäinen. Ruoka oli aina ehdottoman herkullista. Pelagianin sukellusta ei voi voittaa. Koskemattomia riuttoja ja tonnia elämää kaikkialla. Tämä matka ei olisi voinut olla parempi.” Michael ja Barbara Mayfield

Ruokailu tapahtuu pääsalissa tai fantailissa, ja se tarjoillaan upeaa taustaa vasten merelle ja taivaalle. Huviveneessä on ilmastoidut ruokailu- ja oleskelutilat, oma kamerahuone sekä suojaiset ja avoimet ulkooleskelutilat, jotka ovat ihanteellisia lukemiseen tai hiljaiseen rentoutumiseen.

Pelagianin äärimmäinen palveluhenki koskettaa kaikkia laivaelämän osa-alueita tarkkaavaisista hytti- ja ruokailupalveluista sukellusvalmisteluihin ja vedessä annettavaan tukeen. Sukellustoiminta suoritetaan kahdesta mittatilaustyönä tehdystä sukellustarjouksesta, ja miehistö hoitaa kaiken varustehallinnan.

Yksi Pelagianin kahdesta 17 jalan sukellustarjouksesta sai sukeltajat sukelluskohteisiin.

Sukellusoppaat tarjoavat pyydettäessä tai tarvittaessa apua vedessä ja ovat asiantuntijoita harvinaisten merellisten kohteiden paikantamisessa. Koska sukellukset suoritetaan joko matalassa vedessä olevissa mukipaikoissa tai rakenteissa, joissa on merkittäviä pystysuoria kohokuvioita ja jotka ovat ihanteellisia monitasoisille profiileille, pohjaajat ylittävät rutiininomaisesti 70 minuuttia ja aikataulu sallii jopa neljä sukellusta päivässä, mukaan lukien yösukellukset.

Jokaisen sukelluksen jälkeen vieraille tarjotaan minttupyyhe ja virvokkeita, kun he ovat tervetulleita takaisin kyytiin rentoutumaan, kun miehistö valmistelee kaikkea seuraavaa sukellusta varten.

Valmiina, valmiina, sukellus

Pelagianin seitsemän päivän risteilyt Wakatobin saariston läpi kattavat monenlaisia ​​vedenalaisia ​​ympäristöjä Karang Kaledupan ja Karang Kapotan atollien ulkoreunan ylitysten rei'ittävistä jyrkistä seinistä Buton Islandin Pasar Wajon lahden poikkeuksellisiin sukellusmahdollisuuksiin.

Sukelluspaikka Fish Market lähellä Wangi Wangia, Wakatobi, Indonesia

Pelagian kiertää myös Wangi Wangin ja Kaledupasaarten lounaisreunoja tarjoten toisen kierroksen upeita riuttoja, dramaattisia pystysuoraa pudotusta ja huippuja, joista kukin paljastaa kaleidoskooppisen meren elämän. Syvyyteen uppoavat rinteet ja seinät on peitetty suurilla, eloisanvärisillä pehmeillä korallipuilla ja gorgonioilla punaisina, oransseina, vaaleanpunaisina ja keltaisina. Nämä paikat ovat dramaattisia pudotuksia ja tyypillisesti yli 75 metrin näkyvyyttä, joten ne sopivat ihanteellisesti kokonaiskuvan ottamiseen ja tarjoavat joskus avovesilajeja, kuten mustaeväbarracudaa, merikilpikonnia ja merikotkan rauskuja.

Dramaattisten merimaisemien lisäksi löytyy runsaasti pieniä löytöjä. Pelagian risteilyjen kohokohta on runsaat mahdollisuudet löytää pygmy-merihevosia, sillä sukelluksia tehdään alueilla, joissa asuu kolme merkittävintä lajia: Bargibant, Denise ja Pontoh's.

Muck-sukellus

Pelagian-matkan tunnusomainen elementti on sukeltaminen Buton Islandin kaakkoispuolella. Muck-sukelluskokemusta kuvaavia paikkoja ovat Cheeky Beach, Banana Beach ja In Between. Näillä paikoilla on asteittaisia ​​rinteitä rantaviivasta 100 jalkaan asti, ja aavikkomainen pohja koostuu enimmäkseen hiekasta ja sorasta, jota peittää hieman kevyttä sedimenttiä, jonka väärin sijoittuva voi helposti sekoittaa. evä.

Katkarapu Goby katkarapukämppätoverinsa kanssa

Neofyyttisukeltajalle saattaa kysyä: "Miksi olen täällä?" – kunnes alat nähdä, mitä siellä on! Ensimmäinen havainto saattaa olla hiekasta esiin työntyvän matelijakäärmeankeriaan kirjava punaiset kasvot. Tai ehkä ihmepussi mustekala, kävelylle. Tarkempi tarkastelu paljastaa Coleman-katkarapuja tulisiilien huipulla ja avaruusolion kaltaisia ​​riikinkukon katkarapuja sekä katkarapuja, jotka pitävät taloa alpheid-katkarapukämppäkavereidensa kanssa, jotka näyttävät tekevän kaiken työn.

Sukellus laitureilla

Jokaisen itseään kunnioittavan muck-sukelluskohteen tulee sisältää laiturisukellus, ja Pasar Wajon lahdella Pelagianilla on kolme maisemaa: Asphalt Pier, New Pier ja Magic Pier. Jokainen tarjoaa oman luonteensa ja vetovoimansa.

Matelijan käärmeankerias

Fanien suosikkeihin kuuluu Asphalt Pier. Sukeltajat voivat turvallisesti metsästää laiturin etuosassa ja paalujen ympärillä löytääkseen katkarapuja, sammakkokaloja, lehtiskorpionikaloja ja vankkaa haamua, nauhakalaa ja paljon muuta.

New Pierin paalutukset ovat loistava paikka löytää sininauha-ankeriaita, rengaspiippukalaa ja skorpionikaloja, viereinen roskakenttä on hyvä metsästyspaikka. mustekala ja gobit, jotka turvautuvat kuoriin, tölkkeihin ja pulloihin.

Oranssinvärinen sammakala.

Ja sitten on Magic Pier. Vaikka sivusto voi olla tuottava päivällä, hämärän ja aamunkoiton väliset tunnit ovat todella maagisia. Kuuluisten mandariinikalojen lisäksi alueella on selkärangattomien eläintarha seepioista ja sinirengasista. mustekala nudiboksista flatmadoihin sekä sammakalaisiin ja kaksoispilkkukaloihin.

Riutat, seinät ja pinnacles

Pelagianin reittisuunnitelman kolmas osuus kohdistuu korallirikkaisiin mataloihin, rinteisiin ja jyrkkiin laskuihin, jotka sijaitsevat Wangi Wangin saaren ja Hogan välillä. Monilla paikoilla riuttaprofiilit kohoavat metrin tai kahden etäisyydelle pinnasta, mikä tarjoaa sukeltajille helpon monitasoisen profiilin, joka maksimoi pohjan 70 minuuttia tai enemmän.

Sukelluspaikka Karang Kapota

Wangi Wangin ympärillä olevien kohteiden laajasta luettelosta löytyy Komangin riutta. Tämä pitkänomainen merikukkula on elossa pehmeiden korallien ja sienien eloisina kasvaineen, joita virrat ruokkivat ja joita kuhisevat kalat, jotka saavuttavat huippunsa vuoroveden muuttuessa. Toinen paikka on osuvasti nimetty Fish Marketiksi sen houkutteleman suuren parvikalojen määrän vuoksi, mukaan lukien melko valtava mustaeväbarrakudaparvi.

Pelagian pysähtyy päiväveneiden ulkoreunan paikoissa, kuten Bladen veitsenteräisillä vuorilla.

Matkalla kotitukikohtaansa Wakatobi Resortiin ja takaisin Pelagian voi pysähtyä päivävenealueen ulkoreunan kohteisiin, kuten Bladen vuorille. Tämä epätavallinen rakenne koostuu sarjasta veitsenreunaisia ​​kärkipäitä, jotka kulkevat rinnakkain ja jotka on yhdistetty alemmalla harjanteella, joka antaa koko rakenteelle reunassa olevan sahalaitaisen veitsen terän ulkonäön.

Nämä ovat vain joitain monista ikimuistoisista paikoista, joita sukeltajat kokevat Pelagianilla. Ja yhdistämällä risteilyn oleskeluun Wakatobi Resortissa vieraat voivat kokea Indonesian parhaat puolet.

"Kuten tavallista, Pelagianin standardit eivät koskaan petä. Sukellus oli henkeäsalpaava, miehistö on yksinkertaisesti mahtava, ruoka ja palvelu ylittävät odotukset joka kerta. Niin upea joukkue. Varaan varmasti pian uuden matkan Pelagianille! ” ~ Simon Bowen

Voit lukea Pelagian-matkan yhdistämisestä lomakeskuksessa yöpymiseen mennessä klikkaamalla tästä

Saat lisätietoja Pelagianista ja Wakatobista lähettämällä sähköpostia suoraan heidän toimistoonsa: office@wakatobi.com

Tai täytä a nopea matka tiedustelu at wakatobin verkkosivusto