Wakatobin Dunia Baru

Dunia Baru, numero 35 Wakatobi-sukelluskeskuslista sukelluskohteista on ylpeänä "Top Ten" -listalla, koska ne, jotka tulevat tuntemaan sen, näkevät sen riuttana lähes samanlaisena kuin toinen fanien suosikki - eläintarha. Tämä johtuu siitä, että tämä paikka sattuu olemaan samankaltainen lomakeskuksen välittömässä läheisyydessä, ja siinä on samanlainen topografia kuin eläintarhassa, ja korallien peittämä kalteva profiili johtaa hiekkaiselle alustalle ennen kuin se vierii uudelleen 20 metrin (70 jalan) korkeudessa. seinää alas. Dunia Barussa on "ahh-tunnelma", jossa sukeltajat voivat nauttia pitkistä monitasoisista profiileista keskisyvyydessä etsiessään monipuolista ja kiehtovaa kokoelmaa meren elämää.

Minuutin päässä Wakatobi Dive Resortin laiturilta sijaitsevassa Dunia Barussa on upea kova koralliriutta, jonka kalteva profiili johtaa hiekkaiselle alustalle ennen kuin se vierii jälleen 20 metrin (70 jalkaa) alas seinää pitkin.

Sukellukset alkavat laskeutumalla kiinnityspaikasta 12 metrin (40 jalan) syvyyteen, jossa hiekkapohjaa reunustavat keskikohokkaat korallipäät. Kiinnityspaikan yläpuolella oleva rinne siirtyy korallien peittämiin kiviin ja yläjuoksua hallitsee snorklaussyvyyteen kohoava staghorn- ja sormikorallimetsä. Useimmat sukeltajat säästävät rinteen huipulta sukelluksen lopun kaasunpoistoon, mutta valokuvaajat etsivät joskus polttareita etsiäkseen lukuisia oksien välissä piileviä kardinaalikalalajeja, mukaan lukien halutuin pyjama. kardinaalikala.

Tämä pyjama-kardinaalikala (Sphaeramia nematoptera) kuuluu moniin Dunia Barussa tavattaviin merikalalajeihin.

Pyjama-kardinaalikala on valokuvaajan suosikki, sillä niissä on yksi kirkkaimmista ja epätavallisimmista värikuvioista kaikista riutalla olevista kaloista. Kalan silmiinpistävää punaoranssit silmät erottuvat vihertävän keltaisista kasvoista, jotka muuttuvat äkillisesti keskivartalon kohdalta hopeanhohtoiseen takaosaan, jota koristavat syvät karmiininpunaiset täplät. Tämä epätavallinen värikuvio saa vaikutelman pilkullisilla pyjamanhousuilla pukeutuneesta nukkurista – mikä on sopiva vertaus, kun otetaan huomioon, että nämä kalat ovat yön etsijiä.

Sukeltajat, jotka seuraavat rinnettä alas kiinnityspaikasta, löytävät runsaasti muita huomionarvoisia aiheita. Hiekkapaikat ovat täynnä katkarapukuppien uria heidän kanssaan elävän äyriäiskumppaninsa kanssa. On mukavaa viihdettä katsella näitä kiireisiä pieniä katkarapuja, kun he kaivavat yhteistä kaivoa.

Katkarapupehmot yhdessä elävän äyriäiskumppaninsa kanssa tarjoavat hyvää viihdettä kiireisen pienen katkaravun kanssa, joka kaivaa yhteistä kuoppaansa, kun taas katkarapupehmo ei tee juuri mitään, paitsi varo vaaraa.

Kierto tontin pohjoisreunasta 20 metrin syvyyteen löydetyille rauniokasoille tarjoaa mahdollisuuden metsästää sipulia. Sitä pidetään usein yhtenä makron "pyhästä maljasta". valokuvaus, nämä upeasti koristeltu kalat voivat olla melkoinen haaste vedenalaisille sulkijoille, koska ne harvoin pysyvät paikallaan tarpeeksi kauan muotokuvaa varten.

Haukkapäiset haarat ja papukaijakalat heiluvat säännöllisesti, samoin kuin satunnainen haukkanokka tai vihreä kilpikonna. Dunia Barussa on myös osuutensa värikkäistä nudiboksista, ja se on yksi parhaista paikoista Wakatobin merensuojelualueella sateenkaaren sävyisten latamatojen etsimiseen.

Tällä sivustolla on myös mantis-katkarapuja, jotka rakentavat hienoja maanalaisia ​​kammioita hiekkaan. Vaikka nämä toissijaiset otokset esiintyvät toisinaan päivänvalossa, niitä nähdään useammin yösukelluksissa. Ja Dunia Baru on suosittu paikka pimeän jälkeiseen sukellukseen, koska se sijaitsee vain lyhyen venematkan päässä lomakeskuksesta ja kokee vähäisiä virtauksia. Auringon laskiessa esiin nousee kokonaan uusi hahmoryhmä ilahduttaakseen sukeltajia siitä, mitä monet tällä sivustolla vierailleet pitävät yhdeksi uusista suosikeistaan.

Kaiken kaikkiaan Dunia Baru on loistava sukellus kauniiden kovien korallien, syvän pudotuksen ja ainutlaatuisten meren elävien aiheiden välillä. Mutta älä unohda, että Wakatobilla on yli 50 muuta nimettyä sukelluspaikkaa, jotka ovat vierailun arvoisia, mikä tekee siitä valokuvaajan paratiisin tehdä kaikkea, aina taitojen hiomisesta tai uusien ja jännittävien kuvien lisäämisestä – olipa kyseessä sitten laajakulma, makro tai molemmat sinun kuva kirjasto.

Kuva tekijät: Walt Stearns