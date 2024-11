Wakatobin upeat pedot ja mistä niitä löytää

Sukeltajat putoavat yhdelle Wakatobin monista seinäsukelluskohteista.

Pienet asiat ovat suuri vetovoima Wakatobissa.

Wakatobin koskemattomat riutat ovat koti ällistyttävälle kokoelmalle pieniä ja värikkäitä meren elämän muotoja, mikä on suureksi iloksi otusten tarkkailijoita ja makroja. valokuvaus harrastajat.

Wakatobin sukellusoppaat ovat asiantuntijoita näiden pienten aarteiden löytämisessä ja osoittamisessa, mutta voit tehdä melko tuottavia otusten havaitsemista itse – sinun tarvitsee vain tietää, mistä etsiä.

Nemon kämppäkaverit

Flase klovnivuokko isäntävuokkonsa kanssa.

Etsi merivuokko ja törmäät todennäköisesti joihinkin Nemon avoliitossa oleviin serkkuihin. Kun olet ottanut tarvittavia muotokuvia näistä värikkäistä klovnikaloista, viivyttele hetki ja katso tarkemmin aaltoilevien lonkeroiden keskuudessa.

Pari posliinirapua (Family Porcellanidae) anemonessa.

Vaikka todennäköisimmin löydät posliinirapun (Family Porcellanidae) tai kaksi, saatat vain sattua harlekiinirapuun (Lissocarcinus laevis) ja etsimään ruokajäämiä sen isännän illallisesta.

Harlekiinirapu (Lissocarcinus laevis)

Vastineeksi ilmaisista aterioista ja anemonen lonkeroiden tarjoamasta suojasta nämä raput tarjoavat myös arvokkaan palvelun, joka poistaa ylimääräisen liman ja kuolleen kudoksen vuokon kehosta.

Ja sitten on katkaravut. Anemoneissa on värikäs kokoelma salaperäisiä äyriäisiä. Sinulla on valkotäplävuokokatkarapu (Periclimenes brevicarpalis), joka kulkee myös upeiden anemone-katkarapujen, riikinkukonhäntäkatkarapujen ja klovnivuokokatkarapujen kanssa, sekä kaunis, mutta valitettavasti nimeltään Scarlet skunk cleaner katkarapu (Lysmata amboinensis). muutama.

White spot anemone katkarapu (Periclimenes brevicarpalis), jota kutsutaan myös Peacock-tail anemone katkarapuksi.

Scarlet skunk cleaner katkarapu (Lysmata amboinensis), jota kutsutaan myös Scarlet Lady ja Scarlet striped Cleaner katkarapu.

Kyykkykatkarapuja (Thor amboinensis) kutsutaan myös seksikatkarapuiksi, koska ne heiluttavat usein häntäänsä.

Suosikkilöytö on seksikäs anemone-katkarapu (Thor amboinensis) – se on saanut nimensä sen hännän viittaavasta heilumisesta jäljittelemään vuokon lonkeroiden aaltoilevaa toimintaa.

Tuulettimen suosikit

Sea Fans on kaikkialla näkyvä näky Wakatobin muureilla ja riutan ulkorinteillä. Nämä litistyneet pehmeät korallit laajentavat haarautuvia polyyppiverkostoja kerätäkseen virran ohjaaman planktonia. Ja he eivät ole ainoita, jotka odottavat nauttiakseen tästä liikuttavasta pienistä välipaloista koostuvasta juhlasta. Merifanit ovat oikea paikka löytää Wakatobin upeimmista miniatyyreistä – kääpiömerihevoset. Nämä pienet kaverit ovat niin hyviä piiloutumaan, että he jäivät tieteelle tuntemattomiksi vielä muutama vuosi sitten.

Bargibant pygmy merihevonen (Hippocampus bargibanti)

Pontohin kääpiömerihevonen (Hippocampus pontohi)

Tähän mennessä valtameressä tunnetaan seitsemän kääpiömerihevoslajia, joista viisi löytyy Wakatobin merifaneilta. Pygmyn löytäminen vaatii tarkkaa silmää, ja ne eivät useinkaan kasva ihmisen kynsiä suuremmiksi ja niillä on erinomainen naamiointi, joka auttaa heitä sulautumaan isäntänsä kanssa. Hyvä uutinen on, että pygmit pysyvät lähellä kotia ja voivat viettää koko elämänsä saman merituulettimen päällä. Pyydä apua sukellusoppaalta, ja he voivat todennäköisesti ohjata sinut oikealle haaralle.

Perpetual Motion Predators

Merivihailijarypäleet ovat pitkäkärkihaukkakalojen (Oxycirrhites typus) suosikkipaikka. Tämän teräväsilmäisen pienen petoeläimen erottuva puna-valkoinen ristikkokuvio tekee siitä vedenalaisten valokuvaajien suosikkikohteen. Vaikka haukkakalat voivat kasvaa 3–4 tuuman kokoisiksi, niitä voi olla vaikea havaita, koska niiden värikuvio sulautuu täydellisesti punaisen tai oranssin gorgonian sotkeutuviin oksiin. Jatka etsimistä, sillä ei kestä kauan, kun haukkakala paljastaa sijaintinsa.

Pitkänokkahaukkakalaa (Oxycirrhites typus) voi tavata merivihkoilla ja mustissa korallipuissa.

Toisin kuin useimmat väijytyspedot, haukkakala on jatkuvasti liikkeellä oleva metsästäjä, joka usein pysähtyy hetkeksi ennen kuin se siirtyy seuraavaan paikkaan jatkuvassa saaliin etsinnässä. Eräs onnistunut strategia haukkakalan tarkkailuun ja kuvaamiseen on selvittää kalan viimeinen tiedossa oleva sijainti ja odottaa. Hawkfishilla on tapana palata suosikkiväijytyspisteisiin säännöllisesti, ja silloin voit tarttua laukaukseen. Älä vain yritä sulkea, tai se katoaa hetkessä.

Kytketty sisään

Saatat joutua sukeltamaan hieman syvemmälle nähdäksesi meripiiskapeikon (suku: Bryaninops), koska niitä esiintyy melkein yksinomaan mustilla korallityypeillä, jotka suosivat hieman syvyyttä. Joten et vain etsi heikossa valaistuksessa, etsit pientä ja usein paikallaan olevaa kalaa, joka on lähes näkymätön. Meripiippakuhoissa on läpikuultavat rungot, jotka suodattavat ympäristön valoa ympäristönsä värin mukaan, ja niiden vartalossa on vaakasuuntaiset palkit, jotka jäljittelevät koralliahvenen ulkonevia polyyppeja. Muita mukautuksia ovat kidukset, jotka on asetettu alapuolelle vartalon alapuolelle minimoimaan näkyvyyden, lantion evät muotoiltu imejät pitämään kiinni isännästä ja suuret silmät havaitsemaan mahdollisen aterian ohi ajautuvan.

Meripiiskapiikki (Suku: Bryaninops sisältää noin 16 eri lajia)

Kun löydät meripiiskapeikon, saatat päätyä piiloon. Heidän terävä näkönsä varoittaa heitä lähestymisestäsi, jolloin he todennäköisesti siirtyvät haaransa toiselle puolelle välttääkseen havaitsemisen. Tämä peli voi jatkua jonkin aikaa, kun he tikkahtelevat pitämään haaraa itsensä ja minkä tahansa kuplia hidastavan tunkeilijan välillä. Sinulla voi olla parempi onni yösukelluksen aikana, koska ne yleensä liikkuvat hieman vähemmän pimeän jälkeen. Kun olet löytänyt yhden gobyn, etsi toinen, koska nämä kalat muodostavat usein parittelupareja. Kun nämä kalat ovat kasvatustilassa, ne munivat munat kuolleelle osalle korallia, ja yksi vanhemmista seisoo vahtimassa. Etsi munat ja löydät todennäköisesti myös gobit.

Tynnyrit hiuksilla

Yksi pieni löytö Wakatobista, joka ei vaadi paljoa etsimistä, on vaaleanpunainen karvainen kyykkyhummeri (Lauriea siagiani), eli keijurapu. Tämä pieni äyriäinen – joka ei teknisesti ole hummeri eikä rapu – asettuu taloon jättimäiseen tynnyrisieneen. Etsi sieni, katso sen alaosaa, niin löydät todennäköisesti yhden näistä hienoista olennoista. Muista vain liikkua hitaasti, koska he voivat mennä piiloon havaitun uhan läsnä ollessa.

Purppurakarvaiset kyykkyhummerit (Lauriea siagiani) ovat suurien tynnyrisienien yleinen asukas.

Wakatobista löytyy itse asiassa useita kyykkyhummerilajeja, mutta vaaleanpunaiset karvaiset ovat valokuvageenisten suosikkeja. Heidän puoliksi läpikuultava vartalopanssari saa helmimäisen hehkun valossa, ja sen vartalon herkkyyttä korostaa entisestään hieno valkoinen karva, joka on enemmän kuin koristeellinen. Vaaleanpunaiset karvaiset kyykkyhummerit syöttävät planktonia, ja tuo karvapeite kerää ajelehtivia paloja, jotka sitten hoidetaan ulkonevista filamenteista aterian valmistamiseksi.

Karvaisen kyykkyhummerin lähisukulainen krinoidirapu on itse asiassa toinen kyykkyhummerin lajike, joka kuuluu nerolle Allogalathealle.

Kun etsit tynnyrisieniä karvaisille kyykkyhummereille, älä unohda tarkistaa, että crinoidit ovat usein kyykkyssä. Ympärillä, missä krinoidi kiinnittyy sieneen, on karvaisen lähisukulainen, krinoidirapu, joka on toinen kyykkyhummeri, joka kuuluu nerokseen Allogalathea. Näiden pienten äyriäisten kiehtova piirre on, että niiden kehon väri vastaa usein läheisesti isäntäänsä, jotta ne voivat sulautua.

Tämä on vain näyte upeasta ja kiehtovasta meren elämästä, jonka voit löytää Wakatobista, jossa sukeltajat ja snorklaajat pääsevät yksinoikeudella yhteen maailman parhaiten suojelluista ja biologisesti monimuotoisimmista koralliriuttaekosysteemeistä.

