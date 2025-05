Wakatobin kiehtovat taloriuttasäännölliset jäsenet

Tässä on vain pieni näyte Wakatobin taloriutasta. Ja kuten monet sukeltajat ja snorklaajat, jotka ovat kokeneet tämän meren eläimen vedenalaisen eläimen, voivat todistaa, se on todellakin ansainnut tittelinsä maailman parhaana rantasukelluksena.

Wakatobin taloriutta kattaa laajan alueen meriheinäniityjä ja matalia korallimuodostelmia, jotka sijaitsevat rannan ja syvyyksiin uppoavan jyrkän korallivallin välissä. Vedenalaiset valokuvaajat ja eläintenbongarit ovat tunnetusti käyttäneet päiviä ja jopa viikkoja tämän laajan alueen tutkimiseen, sillä se on koti runsaalle meren elämälle. Täydellinen luettelo löytöistä voisi täyttää kirjan, mutta lyhyyden vuoksi tässä on seitsemän House Reefin vakiovierasta, jotka tarjoavat kiehtovaa katselukokemusta ja hyviä kuvausmahdollisuuksia.

Wakatobin outo pari

Randallin katkaravut (Amblyeleotris randalli) sopivat yleensä pariksi Alpheus randalli -katkarapujen kanssa.

Huolellinen hiekka- tai rauniolaukkujen etsintä House Reefillä saattaa paljastaa Wakatobin oman "Odd Couplen". Randallin katkarapukurkku (Amblyeleotris randalli) on koloissa asuva kala, joka ei ole iso kotitöissä. Toisin kuin leukakalat ja muut lajit, jotka kaivavat asuntojaan merenpohjaan, tämä fiksu pieni kala antaa kämppäkaverinsa tehdä työtä. Kun törmäät johonkin näistä erottuvan raidallisista kaloista, näet todennäköisesti pienen katkaravun sen vieressä. Tämä äyriäinen ottaa vastuun yhteisen maanalaisen asuinpaikkansa rakentamisesta ja ylläpitämisestä. Vastineeksi lainahuollosta lähes sokea katkarapu nauttii teräväsilmäisen peikon valppaana suojelusta, joka tarkkailee ympäristöä peripateettisesti, kun katkarapu työskentelee roskien poistamisessa.

Tuomita työvoimat

Jotkut sukeltajat kutsuvat heitä convict blenniesiksi (Pholidichthys leucotaenia), toiset taas insinöörimäisiksi. Todennäköisimmin kohtaat tämän lajin nuoria eläimiä, koska ne muodostavat satoja parveja leviämään riuttoja.

Tuomittu Blennies (Pholidichthys leucotaenia), Pholidichthyidae-heimo

Näitä nuoria voidaan luulla raidallisiksi monniksi, koska ne jäljittelevät tämän erittäin myrkyllisen lajin merkkejä huijatakseen petoeläimiä. Aikuiset ovat paljon eristäytyneempiä, viettäen suurimman osan päivästään katsellen hiekkaan kaivamiensa tunnelien suulta – tästä syystä tekninen referenssi. Jos satut näkemään aikuisen esiin nousevan, ymmärrät vankilan nimityksen, sillä kypsät kalat ottavat ankeriaan kaltaisia ​​profiileja, joissa on selkeät valkoiset raidat mustalla taustalla, aivan kuten klassiset vankilavaatteet.

Cleaning Con

Pari sinihuulikalaa (Labroides dimidiatus) poimii loisia vuohenkalasta.

Wakatobi's House Reefin yläosa on peitetty siivousasemilla, joissa puhtaampi wrasse tanssii ja heittää houkuttelemaan asiakkaita. Siihen liittyy sisäänrakennettu luottamus, kun riuttapetoeläin pysähtyy leuat auki, jolloin pienten kalojen ja katkarapujen falangin parvella sen kehon yli ja suuhun poistamaan loiset, kuollut iho ja huolestuttavat infektiot.

Mutta riutoilla on yksi kieroutunut asukas, joka käyttää hyväkseen puhdistusaseman eetosta.

Siniraitainen Fangblenny (Plagiotremus rhinorhynchos)

Siniraitainen hampain (Plagiotremus rhinorhynchos) jäljittelee nuorten bluestreak-siivoojan ulkonäköä ja käyttäytymistä. Mutta sen sijaan, että poimiisi loisia, tämä fangblenny puree lihaa. Tämän kalan kaimahampaat voivat annostella kipua turruttavaa myrkkyä, joka sisältää morfiinin kaltaisia ​​opioideja, jotka estävät uhria tuntemasta näppäilyä.

Star Is Born

Hollywood teki tähden pienestä kirkkaan sinisestä kalasta nimeltä Dory. Löydät hänen todellisen vastineensa Wakatobi's House Reefistä, vaikka saatat olla yhtä hämmentynyt kuin sarjakuvahahmo, kun kyse on nimistä. Palettikirurgikala (Paracanthurus hepatus), jota kutsutaan nimellä Regal Blue Tang, flagtail surgeonfish ja kirjain kuusi kalaa, vain muutamia niistä lähes tusinoista nimistä, jotka tälle kalalle on annettu tunnetuksi.

Palette Surgeonfish (Paracanthurus hepatus)

Millä tahansa nimellä, ei ole erehtymätöntä erottuvaa indigoa ja laivastonsinistä värikuviota, jota lajin aikuiset käyttävät. Yhtä ikoninen kuin sen väri on tämän kirurgin kalan terävä, kuonomainen nenä, pieni suu ja hienot hampaat. Tätä pienehköä hammashoitotyötä käytetään poistamaan pieniä leväpaloja koralleista ja kivistä, mikä antaa Dorin tosielämän sukulaisille tärkeän roolin korallien pitämisessä vapaina levien liikakasvusta.

Furyn kynnet

Peacock Mantis -katkarapu (Odontodactylus scyllarus)

Niiden avaruusolentoa muistuttava olemus ja hohtavat, varteen asetetut silmät tekevät rukoilijasirkasta makrokuvien suosikin. Tunnetuin on värikäs riikinkukko-sirkka, joka voi iskeä saaliinsa vasaraniskuilla, joiden voima vastaa kaliiperin 22 luotia. Mutta nämä tappavat murskaimet eivät ole ainoita House Reefillä vaanivia stomatopodeja. Rukoilijaklaanissa on toinenkin jäsen, joka hyökkää yhtä raivokkaasti, ja se on viiltäjä. Sen sijaan, että keihäämällä rukoilijasirkka lävistää kaloja ja muita pehmeäruumiisia olentoja salamannopealla piikkisten ulokkeidensa levityksellä.

Piilossa näkyvissä

Octopus cyanea, joka tunnetaan myös nimellä iso sininen mustekala tai päivämustekala.

Suuri sininen mustekala (Octopus cyanea), joka tunnetaan myös päivämustekalana sen päiväkäytön vuoksi, on snorklaajien ja sukeltajien suosikki. Ja vaikka sen pehmeän ja suojaamattoman lihan altistaminen päivänvalolle saattaa vaikuttaa riskialttiilta toiminnalta, tällä mustekalalla on suunnitelma: et voi syödä sitä, mitä et näe. Vaikka useimmilla kaikilla on kyky visuaaliseen harhaan, päivämustekala on erityisen taitava naamioitumaan, ja se pystyy muuttamaan sekä nahkansa väriä että rakennetta lyhyessä ajassa lähes täydellisesti ympäristönsä mukaan. Tämä kyky auttaa sekä torjumaan potentiaalisia saalistajia että piilottamaan mustekalan sen omilta uhreilta. Tarkkailijat ovat havainneet päivämustekalojen muuttavan ulkonäköään yli 100 kertaa muutaman tunnin aikana.

Grazers ja Munchers

Kilpikonnahavainnot ovat lähes taattuja Wakatobin kotiriutalla, ja siellä on kaksi lajia, joita kohtaat todennäköisimmin. Nuoret vihreät kilpikonnat etsivät ravintoa nurmikolla lähellä rantaa, jahtaavat meduusoja ja ruoppaavat nokkaillaan merenpohjaa etsiessään pieniä äyriäisiä ja selkärangattomia.

Suuri vihreä kilpikonna syö meriruohoilla matalikossa

Myöhemmin elämässään he siirtyvät kasvisruokavalioon ja laiduntavat meriruohoja itse. Vihreät merikilpikonnat ovat tärkeässä roolissa meriheinäekosysteemin terveydelle, koska ne napostelevat nurmikon yläosia häiritsemättä kasvin juuria, mikä parantaa meriheinäpenkkien terveyttä ja kasvua.

Hawksbill Turtle katsomassa valokuvaajan kameran kupuporttiin.

Siirry riutan rinteeseen ja törmäät todennäköisemmin hawksbill-kilpikonnan yli. Hawksbills nauttii monipuolisemmasta ruokavaliosta kuin niiden kasvissyöjäserkut, ja he syövät erilaisia ​​sieniä, anemoneja, leviä, kalmareita ja katkarapuja. He etsivät usein ravintoa kivikasojen ympäriltä käyttämällä kapeita päitä ja nokkamaisia ​​leukoja päästäkseen kolkoihin ja koloihin.

Dartfish Trifecta

Häikäisevä valikoima sateenkaaren sävyjä, tikkakalat kuuluvat Wakatobin riuttojen värikkäimpiin löytöihin. Mutta kalavedet ja liian aggressiivisesti lähestyvät valokuvaajat huomaavat pian näiden helposti pelottavien pohja-asukkaiden samannimisen piirteen. Ensimmäisessä vaikeuksien vihjeessä tikkakalat pomppaavat takaisin lainoihin, joita he kaivavat hiekkaan tai raunioihin merenpohjaan.

Dartfish-katsojalla on kolme vaihtoehtoa Wakatobissa. Ensimmäinen on kaksisävyinen Dartfish (Ptereleotris evides), jota tavataan tyypillisesti matalilla riutoilla, mikä tekee niistä ihanteellisen löydön snorklaajille. Nämä kalat ovat suurimpia tikkakalalajeja, jotka kasvavat jopa 6 tuuman pituisiksi.

TwoTone Dartfish (Ptereleotris evides)

Sukeltajat, jotka uskaltavat 6–15 metrin syvyyksiin, voivat etsiä tulikaloja (Nemateleotris magnifica), joita esiintyy usein pareittain ja joilla on erottuva liekkimäinen väri keskiosasta pyrstään.

Tulitikkukalapari (Nemateleotris magnifica)

Vielä syvemmällä ovat koristeelliset tikkakalat (Nemateleotris decora), jotka suosivat riuttarinteillä 15–30 metrin syvyydessä hiekkapäällysteisiä hyllyjä ja roistoja.

Pari koristeltua tikkakalaa (Nemateleotris decora)

Ylelliset ripset

De Beaufortin litteäpää (Cymbacephalus beauforti), jota kutsutaan yleisemmin krokotiilikalaksi.

Wakatobin riutoilla asuu salaperäinen metsästäjä, mutta useimmat sukeltajat uivat tämän kalan ohi huomaamatta sen läsnäoloa. Samannimisen matelijansa tavoin krokotiilikala on väijytyspetoeläin, joka viettää suurimman osan ajastaan ​​makaamalla liikkumattomana riuttapaljastumalla ja odottaen kärsivällisesti ateriaa, jotta se voisi uida hyvin ajoitetun syöksyn sisällä. Nämä kalat ovat naamioinnin mestareita ja voivat mukauttaa kehonsa värin ja kuvioinnin ympäristöönsä sopivaksi.

Krokotiilikalan silmä

Krokotiilikalat selviytyvät myös yhdestä yleisimmistä salametsästäjiä vaivaavista lahjoista – silmät. Näillä kaloilla kasvaa pitkiä, ripsmäisiä kasvaimia, jotka tunnetaan nimellä lappetit. Epäsäännölliset, pitsiset muodot näiden lappet-kasvien avulla hajottavat silmien tummat, heijastavat ääriviivat, jotka muutoin saattaisivat varoittaa mahdollisen saaliin tämän petoeläimen läsnäolosta.

En todellakaan pure

Vaikka yksi veden tappavimmista metsästäjistä nähdään usein joillakin sukelluskohteilla Wakatobissa, se ei itse asiassa ole riutta-asukka. Nauhaiset merikraitit ovat itse asiassa ilmaa hengittäviä matelijoita, jotka elävät maissa ja tekevät hengitystä pidätteleviä metsästysmatkoja korallien ja meriruohopenkkien keskellä. Merikraitti voi viipyä veden alla jopa puoli tuntia, jolloin on runsaasti aikaa paikantaa saalis ja antaa tappavan lamauttavan pureman.

Merikana (Laticauda colubrina) on tunnistettavissa parhaiten koko kehon pituudelta kulkevista tunnusomaisista mustista juovista.

Merikraitin myrkky on kymmenen kertaa voimakkaampi kuin kobran, mutta sukeltajilla ei ole juurikaan pelättävää. Nämä käärmeet eivät ole aggressiivisia – vaikka olisi äärimmäisen epäviisasta työntää sormea ​​liian lähelle uhkaavalla tavalla. Wakatobissa asuu myös huijari. Käärmeankeriaat näyttävät samoja merikraitin valko-mustat nauhat, jotka luottavat tähän visuaaliseen harhaan pettääkseen petoeläimiä. Tarkempi tarkastelu paljastaa hienovaraisia ​​eroja, koska kraitin runko on pyöreämpi ja sillä on pieni, tylsä ​​pää.

