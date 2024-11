Wakatobi's Turkey Beach – sukelluspaikka nro 1

Jos Wakatobin sukelluskohde Turkey Beach ei ole kalkkunoista, niin mistä siinä on kyse?

Joitakin Turkey Beachin näkemistäsi nähtävyyksistä ovat suuret valkotäpläiset täplät (Arothron hispidus), kultaiset lapiokalat (Platax boersii) ja tietysti vihreät merikilpikonnat (Chelonia mydas).

Katso karttaa Wakatobi's Reefs ja huomaat, että Turkey Beach -niminen sukelluskohde on listattu ykkösenä. Se on järkevää, koska - säästä House Reef - Se on yksi lomakeskuksen laituria lähinnä olevista kahdesta nimetystä paikasta. Kuinka lähellä se on? Jos istuisit aamukahvisi kanssa Wakatobin merenrantaravintolassa katsellen ulos vettä, katsoisit heti sen alkuun.

Wakatobin uusissa Turtle Beach Bungaloweissa yöpyvillä vierailla on myös näkymä tälle alueelle verannaltaan, koska se sijaitsee lomakeskuksen alueen etelälaidalla. Kuten nimestä voi päätellä, rantaa pitkin on valkohiekkainen ranta, ja tämä on suosikkisivusto perheille, jotka etsivät nuorille sopivaa uima- tai snorklauspaikkaa.

Wakatobin sukelluspaikka Turkey Beach on jatkoa samalle riuttajärjestelmälle, joka muodostaa House Reefin täydelliset korallin peittämät riutan rinteet ja pystysuorat seinät.

Sukeltamisen ja snorklauksen näkökulmasta Turkey Beach on itse asiassa jatkoa samalle riuttajärjestelmälle, joka muodostaa House Reefin. Rannikkoaluetta, joka on paljon suurempi kuin House Reef, hallitsee laaja, 1–3 metriä syvä meriruoho. Ulospäin tasangon koostumus muuttuu rikkaaksi ja eloisaksi koralliriutaksi, joka laskee samankaltaisen äkillisen putoamisen syvyyksiin, mutta sen topografiassa on muutamia hienoisia eroja.

Sen sijaan, että lähes pystysuora profiili pyörii jatkuvasti, riutan pinta muuttaa ajoittain tempoa seinästä jyrkkään rinteeseen ja takaisin. Kun liikut sen kasvoja pitkin, löydät kovien ja pehmeiden korallien ja sienten ihmemaan riutan huipulta (2–3 metrin syvyydessä) 50 metrin merkin yli.

School of large-spined glassfish taking refuge underneath a table coral.

Kun virtaukset saavuttavat huippunsa, kalaparvet kerääntyvät ruokkimaan riutan harjanteelle. Välissä värikkäät anthiat ja fusiliers ryntäilevät yrittäessään syödä ateriaa tulematta sellaiseksi. Voit milloin tahansa kohdata ohikulkevan kotkan rauskun tai vaeltavan ryhäpääpapuukaijaparvan. Tarkempi tarkastelu riutan taitteisiin ja rakoihin paljastaa laajan valikoiman äyriäisiä ja muita selkärangattomia.

Turkey Beach tunnetaan yhtenä Wakatobin merensuojelualueen parhaista paikoista kilpikonnien löytämiseen.

Vihreä merikilpikonna (Chelonia mydas) asettui Turkey Beachin riutalle päiväunille.

Lisää tätä monimuotoisuutta meren elämään, että suurin osa maastosta on täynnä matalia ulkonemia ja alareunoja, jotka tarjoavat alueen monille vihreille kilpikonnille viihtyisiä paikkoja ottaa päiväunet. Itse asiassa Turkey Beach tunnetaan yhtenä Wakatobin merensuojelualueen parhaista paikoista kilpikonnien löytämiseen. Päivällä tai yöllä sukeltajat kohtaavat terveen vihreiden merikilpikonnien populaation. Nousuveden aikaan ne tulevat matalikkoon napostelemaan meriruohoja, ja syvemmällä rinteellä niihin voi liittyä muutama sienikilpikonna, joka nyökkäilee sieniä.

Ottaen huomioon tältä sivustolta löydettyjen kilpikonnien määrän, saatat ihmetellä, miksi sitä ei nimetty Turtle Beachiksi? Vastaus liittyy Wakatobin asiakaskunnan monikielisyyteen. Lomakeskuksen alkuaikoina eräs saksalainen vieras oli ihastunut monista sukelluksen aikana kohtaamista merikilpikonnaista, mutta hänellä oli myös haasteita ymmärtää, kuinka sanoa "kilpikonna" englanniksi, ja hän kutsui niitä virheellisesti "kalkkunaksi". Siitä lähtien nimi Turkey Beach jäi kiinni.

Diver cruising along one the more vertical profiles at Wakatobi dive site Turkey Beach.

Kuten House Reef, Turkey Beachin virtaukset voivat vaihdella voimakkuuden ja suunnan suhteen, ja ne virtaavat sekä pohjoiseen että etelään vuorovesisyklin perusteella. Tämän seurauksena tällä paikalla ei ole kiinnityspoijua, ja kaikki sukellukset suoritetaan ajelehtimina. Virran voimakkuudesta riippuen sukellussuunnitelmiin voi sisältyä lempeä ajautuminen tai niistä voi tulla jännittävämpiä.

Lomakeskuksen sukellusveneiden säännöllisten vierailujen lisäksi Turkey Beachillä on Wakatobin taksiveneet. Kun virtaukset virtaavat pohjoiseen, sukeltajat voivat ottaa viiden minuutin taksivenematkan paikkaan ja nauttia sitten laajennetusta drift-sukelluksesta, joka tuo heidät takaisin lomakeskuksen laiturille.

Lomakeskuksen välittömässä läheisyydessä ja sillä on tarjottavanaan, Turkey Beach on yksi Wakatobin suosituimmista yösukelluskohteista. Pimeän tultua löydät todennäköisesti kilpikonnat ylhäällä reunuksen alle nukkumassa. Löydät myös tavallisia yöeläimiä, kuten leijonakaloja metsästämässä, mustekala liukuvat korallien seassa, partioivia kalmareita, limakalvoihinsa tunkeutuneita papukaijakaloja ja kaikenlaisia ​​rapuja kiipeilemässä.

Päivä tai yö sukellus Turkey Beachillä on palkitseva kokemus, ja se on edelleen yksi Wakatobin rakastetuimmista sukelluskohteista.

Voit oppia lisää Wakatobista vierailemalla heidän blogissaan - Wakatobi Flow

Tiedustele matkaa vierailemalla varaus-matka-kysely sivu tästä