Wakatobin seinästä seinään -paratiisi

Jos pidät seinäsukelluksesta, olet seinästä seinään paratiisissa Wakatobissa

Riippumatta siitä, kuinka monta kertaa olet kokenut sen, se ensimmäinen hetki, kun saavutat pelkän vedenalaisen seinän reunan, on aina jännittävä. Toisessa sekunnissa olet evällä matalan koralliriutan läpi, seuraavana olet riippuvainen kuilun reunan yli. Tämä topografinen kontrasti on erityisen terävä Wakatobi Dive Resortissa, jossa monet sukelluskohteista sisältävät jyrkkiä seiniä, jotka alkavat erittäin matalista syvyyksistä – jotkut alle 10 jalkaa syvyydessä ja syöksyvät pystysuoralle lentoradalle syvyyksiin, jotka ylittävät urheilusukelluksen hyväksytyt rajat. Liity meihin tähän virtuaaliseen seinällä lentävään sukellusseikkailuun, joka menee pystysuoraan.

Wakatobin kuuluisan House Reefin riuttahuipun takana läpinäkyvä seinäpinta on peitetty värikkäillä kovilla ja pehmeillä koralleilla, meriviuhkailla, sienillä ja vaippaeläimillä.

Over the Edge

Sukellusvene seinän reunalla On upea näky, kun sukellusvene lähestyy yhtä Wakatobin seinistä ja keula kelluu koralliriutan yläpuolella, joka näyttää riittävän läheltä koskettaakseen. Kuva Kirjailija: Didi Lotze

Sukellusveneen kapteeni ohjaa varovasti riutan reunan lähelle. Aamuauringonvalo tunkeutuu veden rauhalliseen pintaan ja tarjoaa dramaattisen välähdyksen alla olevaan. Kontrasti valtameren syvän hypnoottisen sinisen ja riutan harjanteen äkillisen nousun välillä, joka näyttää riittävän matalalta pysyäkseen sisällä. Sivulta katsottuna voit seurata suurta osaa muurin silkkaasta kasvosta hyvän matkan alas kristallinkirkkaan veden läpi.

Viimeinen vaihteen tarkistus ja jättiaskel myöhemmin kohtaat matalan alueen yläpuolella ja syvällä alhaalla, kun alat laskeutua BCD:n hienovaraisella tuuletuksella. Matkan varrella iso, värikäs jadenvihreä vuokko, jossa on paljon klovnikaloja lähellä seinän reunaa, kiinnittää huomiosi, mutta he voivat odottaa. Juuri nyt on aika käydä kellarissa. Ystäväsi ja sukellusoppaasi tukemana laskeudut kolmeen kokoonpanoon kuin laskuvarjohyppääjät, jotka putoavat vapaasti hidastettuna. Matkustaa rauhalliseen tahtiin sukellustietokoneSyvyyslukemat alkavat tikittää kolminumeroisiin, samalla kun maisema on kokenut dramaattisia muutoksia.

Sienet alas tässä hämärässä maailmassa ottamaan ihmeellisiä ilmeitä.

Täällä alhaalla pinta-aaltotoiminnalta ja myrskytulvilta suojassa asiat kasvavat. Seinän pinnalla on suuria pehmeitä korallipuita ja merivihkiä, jotka ovat leveämpiä kuin kaksi kertaa ojennetut käsivarret. Sienet alaspäin tässä varjoisemmassa maailmassa alkavat saada omituisempia mittasuhteita, kuten tynnyrisienet, jotka ovat kasvaneet paljon varsinaista tynnyriä suuremmiksi. Toivoisit, että olisit valmistautunut kuvaamaan laajakulmasta tänä aamuna, mutta sitten taas, seiniä on enemmän kuin pystyt laskemaan, ja tietysti seinän rakojen väliin tulee salaperäisiä olentoja.

Sukeltaja punaisen meren tuulettimella ja piiskakoralleilla. Sawa Reef -järjestelmän länsipuolella sijaitsevassa Pinki's Wallissa on valtavia tynnyrisieniä ja suuria gorgonianmeren tuulettimia, jotka kasvavat reunoilla, joissa kaikissa on erilaisia ​​​​olentoja.

Tee nopea virtuaalimatka muutamilla Wakatobin seinillä Tässä

On myös useita kalatyyppejä, joita et ollut huomannut joissakin matalammissa sukelluksissa, kuten anthias ja basslets, joissa on raidallisia merkintöjä tai läikkyviä värikuvioita eloisissa sävyissä, jotka näyttävät lähes sähköisiltä. Liikkeen ja värin purskahdus kiinnittää huomiosi. Se on pieni oranssi ja vaaleanpunainen kala, joka pitää kiinni seinästä ja syöksyy ajoittain siihen avoin vesi, polttaa sen evät ja näyttää muuttuvan vieläkin kirkkaammaksi oranssin, vaaleanpunaisen ja violetin sävyn. Kun muistat sukellusta edeltävän tiedotustilaisuuden, tunnistat tämän urosvilkuksi, jonka tarkoituksena on herättää mahdollisen kumppanin huomio.

Wakatobi-sukellusopas kiinnittää huomiosi "tule yli" -liikkeellä. Hän kelluu suuren gorgonian lähellä ja osoittaa, mikä näyttää, no, lisää gorgonian oksia. Sinä näytät. Katso sitten tarkemmin. Ei mitään. Lopulta näet sen: pieni merihevonen, joka on tarpeeksi pieni asettuakseen kynnelle, jonka väri ja rakenne jäljittelevät täydellisesti sen gorgonian isäntää. Voit antaa anteeksi, että et nähnyt tätä pientä olentoa. Pygmy-merihevosen naamiointi on niin täydellinen, että tutkijat löysivät suurimman osan lajeista vasta vuoden 2000 jälkeen.

Vilaus täydellisesti naamioituneesta merihevosesta on nähtävyys, joka harvoin unohtuu. Tämä pieni kaveri kuvattiin Fan 38 Eastissä, Wakatobi-seinässä, joka tunnetaan monista, monista merifaneistaan.

Valokuvausyrityksesi vangita pikkumies alkaa saada sinusta parasta, kun yrität pysyä vakaana ilman, että alapuolellasi ei näy mitään. Mutta ennen kuin turhautuminen voi ilmaantua, oppaasi astuu toimimaan ihmisjalustana. Kun toista kättä pidetään lujasti elotonta kiveä vasten, toinen käsivartesi alla tai tankin yläosassa, tehtävä muuttuu yhtäkkiä helpoksi. Napsauta suljinta, ja sinulla on hänet. Vaikka pidät itseäsi onnekkaana nähdessäsi sellaisen, muista kiittää sukellusopastasi sekä hänen terävistä silmistään että jatkuvasta avusta.

Keskialue: Vierailu Wakatobin muinaisella rantaviivalla

Aika näyttää pysähtyneen, kun pidät liikkumattomana seinän kohoavan pinnan vieressä. Mutta typpikello käy, ja siellä on paljon muutakin nähtävää. Opas johdattaa sinut hitaasti ylöspäin kohti keskisyvyyttä, jossa seinän pintaa leimaa laaja varjojen täyttämä alaleikkausten ja luolien verkosto. Pari iltaa sitten Longhousessa pidetyssä iltaesityksessä sukelluskeskuksen johtaja selitti, että tämän syvyysalueen seinämän osia on muovannut aaltotoiminta tuhansia vuosia sitten, kun merenpinnat olivat alhaisemmat.

Alhaalla noin 100 jalan (30.5 metrin) syvyysalueella sukeltajat törmäävät usein seinän kyljessä oleviin ulkonemiin ja reunuksiin, jotka aaltomuodostivat tuhansia vuosia sitten, kun merenpinnat olivat alhaisemmat.

Nämä muinaiset eroosiot tarjoavat nyt suojaa useille eristäytyneille olennoille, jotka paljastuvat huolellisella lähestymistavalla ja pienen sukellusvalon harkiten käytöllä. Hummerien ilmaisinantennit työntyvät ulos rakosta, toinen syvennys paljastaa vihreän kilpikonnan.

Täyte, jos pois

Matalampi eteneminen syvyyteen useimmat pysyisivät turvapysähdyksen vuoksi, sukellus ei ole vielä kaukana ohi. Pikainen vilkaisu sinuun tietokoneNäytössä näkyy, että jäljellä oleva pysähtymättä jäänyt aika ei ole edes alkanut saavuttaa yksittäisiä numeroita. Painemittarisi osoittaa, että sinulla on vielä mukava reservi jatkaa ja saada kaikki irti Wakatobin tavaramerkistä 70 minuutin profiileista.

Matalampiin syvyyksiin siirtyminen tarkoittaa enemmän auringonvaloa, kun riutta alkaa saada erilaista ilmettä. Kuva Kirjailija: Walt Stearns

Joten käytät viimeiset 15–XNUMX minuuttia tutkiaksesi riutan korallien peittämää matalaa tasangoa. Ylhäällä riutta saa erilaisen ilmeen voimakkaassa auringonpaisteessa. Suuret punaiset ja oranssit gorgonit ja merivihkajat korvataan nahkakorallilla ja monimutkaisilla levy- ja pöytäkorallimuodostelmilla. Vuoroveden ollessa lähellä kuolleen alhaalla korallit nousevat melkein pintaan, ja niiden heijastukset heijastuvat veden tyynelle matalikolle luoden riutan surrealistisen kaksoisaltistuksen.

Kun olet ihaillut kokonaiskuvaa, huomiosi palaa yksityiskohtiin, kun aloitat metsästyksen koralliharjanteen huipuissa ja laaksoissa. Mustien triggerfish-parvi, jota kutsutaan yleisesti mustiksi durgoneiksi, kulkee ohitse, niiden rinta- ja selkäranka. evät aaltoilee räpyttelyliikkeellä, joka muistuttaa enemmän lentoa kuin uintia.

Liipaiskalojen parvi kulkee ohi, niiden rinta- ja selkä evät aaltoilee räpyttelyliikkeellä, joka muistuttaa enemmän lentoa kuin uintia.

Katsomalla oppaasi yli liikkeet teitä molempia liikkumaan ylös ja pois riuttasta, jotta vene voi noutaa sinut. Sinun tietokone sanoo, että sukelluksesta on kulunut 74 minuuttia. Takaisin laivaan, kun tuijotat kylkeä etsiessäsi sinulle hyvästit sanovaa seepia, oppaasi hymyilee leveästi ja kysyy: "Valmiina uuteen sukellukseen?" Sitten huomaat, että on paljon enemmän mahdollisuuksia löytää nämä salaperäiset metsästäjät ja monet muut hämmästyttävät olennot, jotka kutsuvat Wakatobin seiniä kodiksi.

