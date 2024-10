Valashait törmäyskurssilla

Meren lämpeneminen saattaa pakottaa valashait laivareiteille, kertoo FREYA WOMERSLEY Marine Biological Associationista ja DAVID SIMS Southamptonin yliopistosta.

Ilmaston lämpeneminen voi muuttaa elämän käyttämiä tiloja maan päällä kaikissa ekosysteemeissä. Ja meidän uutta tutkimusta osoittaa, että valashait – maailman suurimmat kalat – voivat olla vaarassa, koska lämpenevät valtameret voivat pakottaa ne vilkkaille ihmisten laivareiteille.

Yli 12,000 XNUMX meren lajia odotetaan jakautuvan uudelleen tulevaisuudessa meren lämmetessä. Ne eläimet, jotka eivät pysty liikkumaan pysyäkseen sopivissa ympäristöissä, ovat vaarassa tuhoutua kokonaan.

Mutta asiat ovat toisin suurempien ja erittäin liikkuvien eläinten kohdalla, jotka voivat liikkua vapaasti löytääkseen tarpeisiinsa sopivat olosuhteet. Heille muuttuvat valtamerten olosuhteet eivät välttämättä ole niin suuri uhka yksinään, koska ne voivat siirtyä viileämpiin meriin.

Pikemminkin muuttuvat olosuhteet voivat pakottaa lajit uusille ja vaarallisemmille alueille, joissa ne joutuvat kosketuksiin laivojen potkureiden ja muiden suorien ihmisten uhkien kanssa.

Pelkäämme, että näin tapahtuu valashaiden kanssa. Nämä valtavat hait voivat nousta jopa 18 metriin – noin neljä autoa päästä päähän – mutta koostaan ​​ja vankaasta ulkonäöstään huolimatta niiden lukumäärä on jo vähentynyt yli 50 % viimeisen 75 vuoden aikana.

Valashai Andamaanienmerellä (Abe Khao Lak)

In aikaisempi tutkimus havaitsimme, että tämä lasku saattaa johtua osittain törmäyksistä suurten alusten kanssa. Valashait ovat erityisen haavoittuvia, koska ne risteilevät ympäriinsä ruokkiessaan planktonia ja muita pieniä organismeja, ja niiden tarvitsee harvoin uida ihmisen kävelyvauhtia nopeammin. Kun he viettävät pitkiä aikoja liikkuessaan hitaasti lähellä pintaa, he joutuvat usein laivojen iskeytymään ja kuolemaan.

Uusi tutkimuksemme perustuu tähän aiempaan työhön. Huomaamme, että ilmastonmuutos asettaa nämä tottelevaiset jättiläiset entistä suuremmalle vaaralle, kun heidän suosimansa elinympäristöt siirtyvät uusille alueille, joilla on paljon laivaliikennettä.

Epävarma tulevaisuus

Tutkimuksen suoritti yli 50 tutkijan kansainvälinen ryhmä 18:sta tutkimukseen osallistuvasta maasta Global Shark Movement Project, käyttämällä 15 vuoden satelliittiseurantadataa lähes 350 yksilöllisesti merkityltä valashailta.

Liikeradat sovitettiin lämpötilaan, suolapitoisuuteen ja muihin ympäristöolosuhteisiin tuolloin sen määrittämiseksi, millaista elinympäristöä hait suosivat.

Nämä suhteet ennustettiin sitten ajassa eteenpäin ilmastomallien (tehokkaiden tietokoneohjelmien, jotka simuloivat ilmastoa) perusteella paljastamaan, missä valtameren osissa voi tulevaisuudessa olla samanlaiset olosuhteet kuin lajien nykyään käyttämät olosuhteet.

Huippuluokan lähestymistapamme paljasti täysin uusia alueita, jotka saattavat pystyä tukemaan valashaita tulevaisuudessa, kuten Yhdysvaltain vedet Tyynellämerellä Kalifornian lahden alueella, Japanin vedet Itä-Kiinan merellä ja Atlantin vedet. monista Länsi-Afrikan maista.

Ymmärsimme nopeasti, että näillä alueilla on joitain maailman vilkkaimpia merisatamia ja laivaväyliä, joten päällystesimme luontotyyppikarttamme maailmanlaajuisen merenkulun karttojen kanssa määrittääksemme, että haiden odotetaan törmäävän aluksiin.

Tämän avulla ennustamme, että haiden ja alusten yhteisesiintyminen on 15,000 20 kertaa suurempi tämän vuosisadan loppuun mennessä, jos jatkamme vahvasti fossiilisiin polttoaineisiin luottamista, verrattuna vain XNUMX kertaa enemmän, jos noudatamme kestävän kehityksen skenaariota.

Tämä ei tarkoita, että törmäykset lisääntyisivät 15,000 20 tai jopa XNUMX kertaa, sillä voimme vain ennustaa, missä valashait tulevat olemaan tulevaisuudessa ja laivojen tarkka määrä vaihtelee. Jos hait kuitenkin siirtyvät näille uusille alueille ja niiden vilkkaille laivaväylille, lisääntynyt kuolleisuus on erittäin todellinen mahdollisuus.

Olemme jo nauhoittaneet haihin kiinnitetyt satelliittitunnisteet, jotka pysäyttävät äkillisesti lähetyksen laivareiteillä, ja syvyystallennetunnisteet osoittavat, että hait uppoavat hitaasti – todennäköisesti kuolleina – merenpohjaan.

Takin vaihtaminen

Tuloksemme ovat hälyttäviä, mutta korostavat, että meillä on kyky muuttaa valashaiden kannan kehityskulkua. Tässä tapauksessa ilmastonmuutosta hillitsemällä voimme myös välillisesti varmistaa, että valtameri on turvallisempi paikka joillekin sen suurimmista asukkaista.

Tiedämme jo, mitä strategioita kokeillaan laivojen ja haiden välisten törmäysten rajoittamiseksi. Helmikuussa 2024 vaeltavien lajien suojelua koskevan YK:n yleissopimuksen allekirjoittajakokous esitti suositusten sarja keskittyen erityisesti valashaihin.

Näitä ovat nopeuden hidastaminen ja uudelleenreititys tärkeimmät sivustotja törmäysraportointiverkon luominen. Nyt on yksittäisten hallitusten asia ryhtyä toimiin.

On mahdollista, että muut lajit kohtaavat samanlaisia ​​paineita ilmastonmuutoksen seurauksena. Esimerkiksi valtamerten lämpöaallot voivat pakottaa muut hait viileämpiin pintavesiin, joita pitkäsiimakalastus hyödyntää, tai syvemmille syvyyksille, joissa on vähemmän happea.

On aika siirtää painopisteemme näihin vuorovaikutuksessa oleviin stressitekijöihin tulevaisuudessa, jotta voimme alkaa kvantifioida niiden uhkien mosaiikkia, joita merieläinten on kestettävä huomisen valtamerissä, ja suojella niitä, jotka ovat suurimmassa vaarassa.

