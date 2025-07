Wakatobin erittäin tilavat sukellusveneet

Aja Wakatobin sukelluskeskuksen ikonisilla sukellusveneillä

Sukeltaja tutkii suosittua Wakatobi-sukelluspaikkaa, Zooa, lyhyen venematkan päässä lomakeskuksen laiturilta.

Useimmat sukellus- ja snorklausmatkat alkavat venematkalla. Se on totta useimmissa kohteissa ympäri maailmaa, mukaan lukien Wakatobi Resort. Kyllä, siellä on House Reef, joka on yksi maailman arvostetuimmista rantasukelluksista. Mutta jotta voit tutustua lomakeskuksen merensuojelualueeseen kokonaisuudessaan, sinun on noustava kyytiin jotain, joka kelluu. Haluamme esitellä sinulle Wakatobin laivaston ja kertoa syistä, miksi monet sukeltajat kokevat olevansa ihanteellisia veneitä mukavuuden, henkilökohtaisen huomion ja sukellusnautinnon kannalta.

Tapaa laivasto

Wakatobi Resortilla on yhdeksän erillistä sukellus-/snorkkelivenettä. Täällä näet neljän lauttamatkan lomakeskuksen laiturille valmistautumassa aamun lähtöön.

Wakatobi-sukelluskeskus liikennöi yhdeksän erillistä sukellus-/snorkkelivenettä, joiden pituus on noin 20 metriä ja leveys 67 metriä. Koska jokainen on käsityöläisten valmistama, ei ole kahta identtistä, mutta kaikki seuraavat samanlainen suunnittelu ja asettelu. Vaikka suunnittelu on perinteistä, jokainen niistä on varustettu moderneilla turvallisuus- ja navigointilaitteilla, kuten happi-, GPS- ja meriradioilla.

Yksi Wakatobin veneiden tärkeimmistä yhteisistä piirteistä on täyspitkät katot. Aurinkosuoja on tärkeä, mutta liian usein huomiotta jätetty osa tropiikissa tapahtuvaa sukellusta ja snorklausta. Veden ja tuulen viilentävät vaikutukset voivat estää matkustajia huomaamasta auringon altistumisen kaikkia vaikutuksia, mutta heikentävän auringonpolttaman tai kuivumisen kehittyminen ei kestä kauan. Siksi Wakatobin veneet on peitetty keulasta perään, eivätkä matkustajien tarvitse levittää aurinkovoidetta tai pukea peitteitä vain palamisen estämiseksi. Ja niille, jotka haluavat saada säteitä, on tilava avoin osa keulalla rentoutumista varten.

”Olen harrastanut paljon venesukellusta ja tiedän, kuinka epämukavaa se voi olla, kun pienemmässä veneessä on 12 tai 14 henkilöä, jotka yrittävät varustautua ilman kyynärpäätä. Rakastuin Wakatobin veneisiin. Ne ovat avoimia, tilavia ja erittäin mukavia. ~ Vieras Mitchell Bennett

Toinen suunnitteluominaisuus, jota vieraat Wakatobin veneissä todella arvostavat, on kylpyhuoneen sijainti tai se, mitä merenkulkutyypit kutsuvat "pääksi". Monissa veneissä matka päähän edellyttää tikkaat alas etummaiseen hyttiin, jonka jälkeen mennään ahtaaseen tilaan huolehtiakseen välttämättömyyksistä, kun vene pomppii aaltojen yli. Wakatobin sukellusveneet sijoittavat tilavan pään, jossa on täysi kuumavesisuihku vakaammalle peräalueelle ja kannen tasolle.

Henkilökohtaiset tilat

Wakatobin veneiden pitkät profiilit mahdollistavat reilun istumapenkillä istuvuuden ja runsaasti kyynärpäätä varautumiseen ja liikkumiseen. Teoriassa jokaiseen veneeseen mahtuisi mukavasti suuri määrä sukeltajia, mutta bulkkikapasiteetti ei ole Wakatobin tyyliä. Esimerkiksi lomakeskuksen suurimpaan veneeseen mahtuu korkeintaan 16 sukeltajaa, kun taas heidän hieman pienemmät veneensä kulkevat enintään 12 vieraalla.

Wakatobi-sukellusveneissä on tilaa ja mukavuutta, ja jokainen on noin 20 metriä pitkä ja 67 metrin leveä säde varmistaa, että vierailla on runsaasti tilaa kyynärpäälle. Sen lisäksi, että ne ovat erittäin vakaat vedessä, niissä on täyspitkä katto, joka suojaa runsaasti auringolta.

Esineet, kuten kasvot naamarit, evät, saapikkaat ja muut henkilökohtaiset tavarat säilytetään yksilöllisesti numeroituissa säilytyskoreissa gunwale-penkkien alla. Jokaiselle vieraalle osoitetaan numeroitu kori, kun hän kirjautuu sisään sukelluskeskukseen, ja sukellushenkilöstö siirtää nämä korit veneisiin ja sieltä pois koko vieraan oleskelun ajan.

Erillinen kamerapöytä ja huuhtelupiste sijaitsevat lähellä veneen takaosaa, kun taas ulospääsy veteen tapahtuu leveiden sivuovien kautta veneen molemmilla puolilla. Nämä aukot on asetettu puoliväliin kamerapöydän ja etupenkkien väliin, joten valokuvaajat voivat koota varusteensa ilman, että ne estävät muita sukeltajia ja snorklaajia, jotka tulevat veteen tai poistuvat sieltä.



”Wakatobi-veneiden sivutulopisteet ovat todellinen plussa. Niiden avulla on erittäin helppo nousta veteen ja sieltä pois, etkä ole alttiina moottorin pakokaasuille, mikä tekee siitä paljon mukavamman kuin useimmat sukellusveneet, joissa olen ollut matkoillani.” ~ Vieras Ken Glaser

Veden sisääntulo on enemmän askelta pois kuin jättimäinen askel, ja veteen on jalka ja puoli pisaraa. Sukeltajat, jotka tarvitsevat helpompaa sisäänpääsyä esimerkiksi alaselän ongelmien vuoksi, voivat yksinkertaisesti istua ja antaa kansimiehistön auttaa heitä varusteisiinsa ja sieltä pois. Myös takaisin veneisiin pääseminen on helppoa, sillä siellä on erittäin tukevat tikkaat helppokäyttöisillä kahvoilla. Sivusisääntulopisteiden lisäetuna on ero veneen moottorin pakoputkesta, joka on kaukana perässä.

Yksityisasiat

Wakatobi VII, yksityinen sukellus-/snorkkelivene, jossa on erittäin tilava katettu kansi, joka sisältää varjostetun ruokailutilan, keittiöpisteen, pukuhuoneen kylpyhuoneella ja suihkulla, aurinkotuoleja etukannella ja täysin avoimen kannen katolla. nähtävyyksien katseluun tai tähtien katseluun iltaisin.

Wakatobin erittäin tilavat sukellusveneet 10 Wakatobin erittäin tilavat sukellusveneet 11

Wakatobi-laivastoon kuuluu kaksi alusta, jotka on rakennettu erityisesti yksityisiin charter-ajoihin ja tarjoavat yksilöille tai pienille ryhmille todella henkilökohtaisen sukelluskokemuksen. Lomakeskuksen muissa veneissä olevien täyspitkien istuinten sijaan tilava katettu kansi sisältää varjostetun ruokailutilan, aurinkotuoleja, keittiöpisteen ja pukuhuoneen, jossa on täydellinen kylpyhuone ja suihku. Erikoisuutena on yläkansi, jolla voi tutustua nähtävyyksiin, ottaa aurinkoa tai nauttia illallisesta tähtien alla. Lisää yksityisistä veneistä >tätä.

Paikalliset käytännöt

Saatat ihmetellä, miksi Wakatobin kaltainen johtava sukellus- ja snorklauslomakeskus käyttäisi perinteisiltä indonesialaisilta näyttäviä lauttoja. Missä ovat tyylikkäät lasikuitulaukaisimet, joissa on pari kurkkuturbodieseliä ja kimaltelevia metallikiskoja?

Wakatobi VI vetäytyy lomakeskuksen laiturille.

On monia syitä, miksi he valitsivat perinteisen tien, alkaen heidän sitoutumisestaan ​​kestävään kehitykseen ja yhteisön johtamiseen. Osana Wakatobin tehtävää tuottaa taloudellista hyötyä paikalliselle yhteisölle tehdasvalmisteisten sukellusveneiden tuomisen sijaan he tilasivat paikalliset veneenrakentajat luomaan ikoniset veneemme.

Paikallinen rakentaminen ei vain säilyttänyt tuloja yhteisössä, vaan se toi myös joitakin ympäristöhyötyjä. Kestävän puun valinta lasikuituhartsien sijaan vähensi rakentamiseen liittyviä päästöjä, kun taas lähellä kotia rakentaminen pienensi myös kaukaisten paikkojen tuonnin aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.

Paikallisen rakentamisen "hyvän olon" näkökohtien lisäksi Wakatobin valintojen taustalla on lukuisia käytännön syitä. Ensimmäinen on luotettavuus. Koska veneet ovat paikallisten käsityöläisten valmistamia, korjaukset voidaan tehdä nopeasti ja helposti – ei tarvitse odottaa, että oma osa lennättäisiin tuhansien kilometrien päässä sijaitsevalta tehtaalta. Tämän seurauksena heidän tiiminsä hoitaa mekaaniset ongelmat ja kunnossapidon tarkoituksenmukaisemmin.

Ja sitten on tehokkuus. Sukellusveneensä pitkä ja suhteellisen laiha muoto mahdollistaa niiden käyttövoiman yhdellä moottorilla, joka kuluttaa paljon vähemmän polttoainetta ja tuottaa vähemmän päästöjä kuin nopeat turbodiesel-laukaisut. Lomakeskuksen veneet kulkevat 17 km/11 mph:n nopeuksilla, mikä on tarpeeksi nopea sukeltamistyyliimme. Wakatobilla useimmat kohteet ovat tyypillisesti vain 30–XNUMX minuutin päässä, ja jopa kaukaisimmille kohteillemme pääsee alle tunnissa.

Tämä vie meidät heidän perinteisten malliensa kolmanteen etuun, joka on mukavuus. Rentoilla nopeuksilla veneemme kulkevat, ei jyskytystä tai nykimistä, ja moottorin melu vaimenee matalaksi, joka mahdollistaa normaalit keskustelut. Rungon rakenteet ovat erittäin vakaat sekä ajon aikana että levossa ankkurissa. Matkustajat voivat rentoutua matkalla työmaalle ja liikkua ilman, että heidän pitää kiinnittää kaiteita tasapainon säilyttämiseksi. Ja vaikka he harvoin kohtaavat karkeaa vettä, Wakatobi-veneiden terävät keulat ja jyrkät profiilit mahdollistavat niiden veitsen halkeamisen ja aaltojen läpi helpolla liikkeellä.

Ihmiselementti

Yksi Wakatobin aina hymyilevistä sukellusvenemiehistöistä.

Yksi Wakatobi-sukellusveneiden tärkeimmistä ja arvostetuimmista ominaisuuksista ei ole fyysinen elementti, vaan inhimillinen elementti. Venemiehistömme ja sukellushenkilökuntamme ovat ylpeitä voidessaan tarjota korkeimman tason henkilökohtaista palvelua ja huomiota. Se alkaa jo ennen kuin vieraat astuvat kyytiin. Sukellushenkilöstö hoitaa kaikki varusteiden siirrot veneeseen ja veneestä sekä asettaa varusteesi. Jos haluat mieluummin asentaa omat varusteesi, se on hienoa, ja autamme tarvittaessa.

Koko sukellusryhmä on erinomainen. Tiedotustilaisuuksien jälkeen minusta tuntui, että pystyin melkein itse navigoimaan sivustoilla, niin perusteellisia ja henkilökohtaisia ​​kuvaukset ovat." - Joe Bennett

Ennen jokaista sukellusta Wakatobin oppaat eivät vain anna perusteellista tiedotusta siitä, mitä odottaa, vaan myös keskustelevat odotuksista jokaisen vieraan kanssa ja räätälöivät sukelluksen sen mukaan. Vedessä sukellusoppaamme ovat asiantuntijoita antamaan juuri oikean tason huomion, olipa kyseessä sitten vähemmän kokeneiden sukeltajien auttaminen, taitavempien sukeltajien mahdollisuus säätää tahtia tai toimia asiantuntevina otusten havaitsijaina. Yhtä huomiota kiinnitetään snorklaajiin, jotka usein seuraavat sukeltajia Wakatobin merensuojelualueen moniin paikkoihin, joissa on laajoja matalia riuttoja.

Mukavuus ja henkilökohtainen huomio ovat Wakatobin palveluhenkisten eturintamassa, mukaan lukien sukellusvenekokemuksesi, joten lomamuistosi ovat sitäkin upeampia.

Jokaisen sukelluksen jälkeen vieraille tarjotaan viilentävä, mintuntuoksuinen pyyhe sekä välipaloja ja juomia. Wakatobin kokit ottavat huomioon myös ruokavaliovaatimukset tai toiveet veneissä; Vieraiden tarvitsee vain kysyä, ja he varmistavat, että se on siellä ennen kuin vene lähtee laiturilta. Juuri tällaiset kosketukset tekevät ajasta Wakatobi-veneessä enemmän kuin pelkän pintavälin tai välttämättömän alkusoiton vesielämykselle. Itse asiassa monet vieraat pitävät rentouttavaa aikaa, joka vietetään sukelluskohteille ja sukelluspaikoilta, olevan täysin nautinnollinen osa lomakeskuskokemusta.

Jos et ole vielä kokenut, kuinka nautittavaa sukellusvene todella voi olla, mene osoitteeseen wakatobi.com, varaa vierailusi ja nouse kyytiin.